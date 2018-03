Michael Forst rettet dem TuS KK das Remis und die Stimmung beim Bartholomäusmarkt

Kein Teaser vorhanden

Markt gerettet: Christoph Weber (rechts) und der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach durften in der Schlussphase noch den Ausgleich gegen A-Liga-Aufsteiger TuS Holzhausen (Jonas Ohlemacher) bejubeln.

Foto: Andreas Hergenhahn

Beide Teams starteten mit jungen Spielern sowie mit erfahrenen und in den Vereinen neuen Trainern in die Saison. Mit Gerd Flohr (Katzenelnbogen) und Michael Eisenbarth wurden Routiniers für die Außenlinie verpflichtet. Holzhausen hatte zu Beginn zwar mehr vom Spiel, agierte aber entweder zu überhastet oder mit zu vielen hohen Bällen, die gegen die groß gewachsene Flecker Abwehr das falsche Mittel waren. "Die bekommen bestimmt Kopfschmerzen vom vielen Hochschauen", meinte ein erfahrener Fußballfachmann unter den Zuschauern.

Katzenelnbogen wartete ab und schlug dann eiskalt zu. Einen langen Ball nahm der völlig freistehende Routinier Ingo Schön an und schob ihn locker und lässig am langen Eck ein (35.). Magnus Minor verpasste wenige Minuten später per Kopf den Ausgleich (37.). Auch beim 2:0 sah die Gästeabwehr nicht gut aus. Einen Freistoß Michael Forsts köpfte Tobias Wagner ohne große Mühe ein (60.).

Der ehemalige Dahlheimer Steffen Stutzmann sorgte dann mit zwei maßgerechten Flanken von der linken Seite für den Ausgleich. Die erste Vorlage netzte Patrick Meyer mit links ins kurze Eck ein (70.). Knappe 100 Sekunden später war es Chris Korn, der am langen Pfosten den Ausgleich markiert.

Die Kräfte ließen nach, und die Fehler häuften sich bei beiden Teams. Holzhausen hatte dabei noch leichte konditionelle Vorteile, die ausreichten, um das Spiel zu drehen. Beim schönsten Spielzug des Spiels setzte Yijiati Dilixiati gekonnt Philipp Müller in Szene, der flach ins lange Eck einschob (82.).

Die durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Spielführer Jans Habig geschockte Flohr-Elf rappelte sich aber nochmals auf und bekam nach einem Foul im Strafraum einen Strafstoß zugesprochen. Michael Forst ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, traf vom Punkt aus elf Metern (85.) und rettete damit die Stimmung beim Flecker Bartholomäus-Markt.

Gerd Flohr beklagte nach dem Spiel die schwere Knöchelverletzung von Jens Habig: "Die Mannschaft war geschockt. Nach dem 2:3 waren wir eigentlich schon erledigt. Wir sind froh, dass es dann doch noch ein 3:3 geworden ist."

Sein Kollege Michael Eisenbarth war nicht vollends zufrieden: "Die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Die Jungs haben aber Moral bewiesen und dann doch geschafft, bei den hohen Temperaturen ein 0:2 auszugleichen und in Führung zu gehen. Durch den zweifelhaften Elfer wurde es dann doch noch ein Remis."

Katzenelnbogen/K.: Gemmer – Fetter – Gapp, Wölfinger – Forst, Habig (55. Hollricher), Bremser (76. Kaden), Rübsamen, Justi (46. Weber) – Wagner, Schön.

Holzhausen: M. Bruchhäuser – Sauerwein – Ohlemacher (75. Nett), Korn – Wollschläger, Maximilian Minor, Dilixiati, Magnus Minor, Stutzmann (81. K. Bruchhäuser) – Müller, Meyer.

Schiedsrichter: Andreas Kappeser (Birlenbach) – Zuschauer: 160.

Tore: 1:0 Ingo Schön (35.), 2:0 Tobias Wagner (60.), 2:1 Patrick Meyer (70.), 2:2 Chris Korn (72.),

2:3 Philipp Müller (82.), 3:3 Michael Forst (87., Foulelfmeter).

Von unserem Mitarbeiter

Marcus Fachinger

Die weiteren Begegnungen:

Nievern II – Dachsenhausen 1:2

SG Nievern/Fachbach II: Gellweiler, Gerharz, Bernd (68. Schmitt), Seimel, Braun (70. Sauer), Petrikowski, Keul, Ferber, Jochim, Gilberg (80. Hoffmann), Zaun.

SG Dachsenhausen/Gemmerich: Obel, M. Klein, Müller, Köhler, Marcilius, Fechner, A. Klein, Stark, L. Klinger, S. Klein, Emmel (80. Glasmann).

Schiedsrichter: Markus Nassau (Lierschied). Tore: 1:0 Patrick Keul (17.), 1:1 Sven Klein (49.), 1:2 Claudius Marcilius (64.). Zuschauer: 60. Zitat: Nieverns Trainer Sven Hennig: "Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen."

Singhofen – Heistenbach 7:0

TuS Singhofen: Menkenhagen, Gregorius, T. Schmidt, Lehmler, Weyhing, S. Schmidt, Richter, Peters, Heinz, Aydogan (65. Michel), Ebelhäuser (75. Haxel).

TuS Heistenbach: Unkelbach, Gerlach, Schwarz, Diehl, Pils, Eberhard (38. K. Schmid), Brötz, Philipps (76. Mendler), Ristau (46. Rockstroh), Rupprecht, Kolligs

Schiedsrichter: Jens Schalk (Bad Ems). Tore: 1:0 Dominik Richter (10.), 2:0 Aljoscha Gregorius (24.), 3:0 Tim Heinz (39.), 4:0 Dominik Richter (48.), 5:0, 6:0, 7:0 alle Steffen Schmidt (68., 80., 85.). Zuschauer: 90. Zitate: Singhofens Trainer Cengiz Balkaya: "Es war ein sehr einseitiges Spiel." Kollege Tobias Maucher meinte: "Hier hat ein glücklicher Aufsteiger gegen einen Titelaspiranten gespielt. Gerade bei diesem Wetter ist Fußball eine Frage der Einstellung."

Dahlheim – Welterod 7:3

SG Dahlheim/Prath: Seligmüller, Gemmer, Hillenbrand (80. Rudolf), Bodenbach, Friesenhahn, Laubach, Schmidt, Hollweg, D. Klein, Maxeiner (46. J. Klein), Kring.

FSV Welterod: Schwank, Koch, Pohl, Schulte (80. Walter), Hofmann, Riegel, Daboveanu (30. Gombert), Steeg, Fischer (57. Lüdcke), Hass, Klotz.

Schiedsrichter: Jan-Peter Linscheid (Winden). Tore: 1:0 Dennis Friesenhahn (23., Foulelfmeter), 2:0 Dennis Maxeiner (35.), 2:1 Mirco Klotz (47.), 3:1 Tobias Schmidt (48.), 4:1 Stefan Kring (49.), 5:1, 6:1 beide Daniel Klein (63., 76.), 6:2 Mirco Klotz (81.), 7:2 Tobias Schmidt (88.), 7:3 Luca Riegel (92.). Zuschauer: 70.

Burgschwalbach – Altendiez 3:0

TuS Burgschwalbach: Leonhardt, Bremenkamp, Schreiner, Kunz, Biebricher, Heymann, Müller (67. Kawalek), Goliasch, Zeren (70. Dörner), Marino, Heimann (60. Habke).

VfL Altendiez: Litzinger, Ohl, Svachiy (46. Lenz), Tukay, Schützler, Lotz, Stoll, Hannappel, Wenig, Kerner (28. Risse), Derdzinski (68. Hölzer).

Schiedsrichter: Bernd Lukas (Eisighofen). Tore: 1:0 Andreas Müller (6.), 2:0 Alfio Marino (55.), 3:0 Axel Heymann (68.). Zuschauer: 80. Zitate: Burgschwalbachs Pressewart Stefan Bremenkamp: "Der Sieg geht in Ordnung." VfL-Abteilungsleiter Andreas Henschel: "Ein hochverdienter Sieg für Burgschwalbach."

Birlenbach – Nassau 2:3

SG Birlenbach/Balduinstein: Nöllge, Stumpf, J. Ebertshäuser, Sass, Hagn, C. Ebertshäuser (65. Borsch), Grontzki, Herber, Steinke, Dillenberger (75. Bölter), Arnolds.

TuS Nassau: Smirnov, Hofmann, Krynnytskyy, Tisse-Gemmer, Kasimbekov, Bär, A. Stoffels, Behnke, Imgrund (70. Ens), T. Stoffels, Vogt.

Schiedsrichter: Felix Eliah Salzmann (Hahnstätten). Tore: 0:1, 0:2 beide Thorsten Stoffels (30., 42.), 1:2 Kevin Herber (45.), 2:2 Jan-Niklas Dillenberger (46.), 2:3 Andreas Stoffels (49.). Gelb-Rote Karten: Mathias Arnolds (85., SG BB) wegen Foulspiels und Meckerns, Jan-Cedric Ebertshäuser (86., SG BB) wegen wiederholten Foulspiels). Zuschauer: 130.