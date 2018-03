Mendig/Bells Reserve deklassiert den Maifelder SV

Kein Teaser vorhanden

Einen flotten Start legte der SV Rheinland Mayen (links Sascha Steinmetz) hin. Beim SV Ochtendung gewann der SVR mit 4:1.

Foto: Andreas Walz

SV Ochtendung -

SV Rheinland Mayen 1:4 (1:2)

Über drei Punkte zum Start hat sich der SV Rheinland Mayen gefreut. Das deutliche Ergebnis kam aber erst durch Tore in der 86. Minute durch Christopher Theisen und in der 89. Minute durch Uwe Unterbörsch zustande. Vorher gestaltete der SVO gegen den ambitionierten Gast die Partie ausgeglichen. Nach einer 2:0-Führung, die Treffer erzielten Christian Anhaus (12.) und Theisen (35.), kamen die Gastgeber durch Kai Simon (44.) heran und hatten darüber hinaus noch den Ausgleich auf dem Fuß. Beide Trainer, Mayens Andreas Lanser und SVO-Coach René Gratzki, meinten schlussendlich unisono, dass die Leistung den schwierigen Wetterbedingungen geschuldet war und dass der Sieg für den Gast verdient sei.

DJK Plaidt -

TuS Fortuna Kottenheim 0:1 (0:0)

Die Fortuna aus Kottenheim hat gegen den Liga-Neuling aus Plaidt die Oberhand behalten. Das Tor des Tages erzielte Jan Malte Schröder in der 60. Minute nach einer Ecke. "Ein klassischer Sommerkick mit einem glücklichen Ende für uns", bilanzierte Kottenheims Trainer Stefan Mohr. Dieter Kreier, Coach der DJK, registrierte vor allem in der zweiten Halbzeit ein Chancenplus seines Teams – der Ausgleich gelang aber nicht.

Maifelder SV -

SG Eintracht Mendig/Bell II 1:5 (0:4)

Mit einem auch in der Höhe verdienten Kantersieg startete die SG Mendig/Bell II. Die ersten 45 Minuten beherrschten die Mendiger nach Belieben und entschieden das Spiel nach Treffern von Alexander Reichert (10.), Magomed Ibragimov (11.), Patrick Krajewski (36.) und Max Weiler-Tersch (40.) bereits zur Halbzeitpause. Daran änderte auch das 1:4 von MSV-Nachwuchskraft Björn Gilles (63.) nichts. Das Endergebnis stellte in der 82. Minute Michael Schäfer her.

Joachim Zellner, Coach der Mendiger, war mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden und konnte die schwächere zweite Hälfte verschmerzen. Sein Gegenüber Bernd Pauly meinte: "Wir waren chancenlos gegen einen mit Bezirksligaspielern verstärkten Gegner."

FSG Wierschem/Lasserg -

SG Lonnig/Rüber 4:0 (1:0)

Der Aufsteiger aus Wierschem und Lasserg deklassierte im Maifeld-Derby die Spielgemeinschaft aus Lonnig und Rüber. Der Trainer der siegreichen Gastgeber, Stephan Weckbecker, freute sich über eine kompakte Mannschaftsleistung und den Sieg: "Wir heben jetzt aber nicht ab, das war lediglich ein Dreier gegen den Abstieg." Sein Auftaktspiel als Trainer bei der SG Lonnig/Rüber hatte sich Coach Christian Wey sicherlich anders vorgestellt: "Ein verdienter Sieg für den Gegner. Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenze gegangen." Torfolge: 1:0, 2:0 Daniel Radke (12., 57.), 3:0 Carsten Pitsch (74.), 4:0 Marko Zeppenfeld (79.).

SG Löf/Lehmen/Hatzenport -

SC Concordia Saffig 3:5 (3:2)

Torfestival im Auftaktspiel: Beim 5:3-Sieg beim Absteiger aus Löf, Lehmen und Hatzenport holten die Saffiger zweimal einen Rückstand auf, dementsprechend zufrieden war Saffigs neuer Trainer Jürgen Kossmann mit der Moral und den ergatterten Punkten. Andreas Zimmermann, der ebenfalls seinen Einstand als Trainer gab, sah ein ausgeglichenes Spiel, das durchaus auch zugunsten seiner Elf hätte ausgehen können. Die Torfolge: 0:1 Christian Weinand (25.), 1:1 Tobias Wilkening (28.), 2:1 Julian Janson (29.), 2:2 Weinand (37.), 3:2 Wilkening (42.), 3:3 Stefan Mohr (75.), 3:4 Kai Wagner (77.), 3:5 Wagner (85.).

DJK Kruft/Kretz -

SG Ettringen/St. Johann 2:3 (0:2)

Die erste Halbzeit verschlief die DJK komplett, folgerichtig führte der Gast durch Tore von Roy Karam (20.) und Simon Breitbach (28.) mit 2:0. Nach einem schnellen Anschlusstreffer durch Dennis Brücker (50.) keimte bei den Gastgebern nochmals Hoffnung auf, auch nach dem 1:3 durch Christian Bous (62.) kamen die Krufter durch Kevin Pleyer (73.) nochmals zurück. Jedoch brachten die Gäste das 3:2 über Zeit. Einen gelungenen Einstand feierte Achim Wingender, Trainer der Ettringer: "Die drei Auswärtspunkte sind gut für die Moral meiner Mannschaft."

SG 99 Andernach II -

SG Boos/Weiler/N. abgebrochen

Beim Stand von 0:2 wurde die Begegnung in der 73. Minute abgebrochen. SG-99-Trainer Sascha Wirtz wollte die Gesundheit seiner Spieler nicht weiter gefährden, da schon zwei Spieler bei voll ausgeschöpftem Wechselkontingent und einem vorzeitigem Platzverweis, über Kreislaufprobleme klagten. Auch der angesetzte Schiedsrichter musste die Begegnung frühzeitig beenden, sodass ein Ersatzschiedsrichter einspringen musste. Die Treffer der Booser schossen Martin Karduck (52.) und Mario Jung (60.).

Von unserem Mitarbeiter

Jan Müller