Memory-Stationen: Spannende Höhepunkte für Wanderwege in Ochtendung

Geht es nach der CDU im Rat, so sollen bald „Memory-Stationen“ die Wanderwege in Ochtendung schmücken. Foto: Frank Hastenteufel

„Nach Vorbild in der Moselgemeinde Ernst könnten auch in Ochtendung Memory-Stationen mit lokalen Themenfeldern entlang der Wanderwege entstehen“, so die Idee von CDU-Fraktionsmitglied Frank Hastenteufel, der die Anregung von einem Ausflug an den Moselkrampen mitgebracht habe. Die Fraktion sei begeistert: „Eine tolle Idee. Diese Memorystationen wären spannende Höhepunkte für unsere Wanderwege, gegebenenfalls auch für die innerörtlichen Grünflächen.

Ein Magnetpunkt, insbesondere für unsere jungen Familien, wobei sich die Kinder mit den unterschiedlichsten Themen spielerisch auseinandersetzen könnten“, begrüßt der CDU-Bürgermeisterkandidat Hans-Georg Hammes diese Initiative. „Bilder für die Memorys könnten aus den Bereichen Natur, Umwelt, Kultur, Industriegeschichte und Landwirtschaft stammen“, schlägt der Fraktionsvorsitzende Torsten Welling vor. Die Gestaltung der ersten Stationen könnte über Sponsoring durch Ochtendunger Unternehmen angegangen werden, sodass die Errichtung möglichst kostengünstig erfolgen könne.