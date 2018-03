Melissa Seibert verpasst WM-Gold mit deutschem Team

Kein Teaser vorhanden

Beim VfL Kirchen ist Melissa Seibert Führungsspielerin, mit der Nationalmannschaft verpasste sie nun bei der WM den großen Wurf.

Foto: Jürgen Vohl

Deutschland – Österreich 0:3 (9:11, 11:13, 10:12). Im Finale trafen in Deutschland (2006, 2010) und Österreich (2009) die beiden Weltmeister der drei bisherigen Titelkämpfe aufeinander. Während die Deutschen beim 3:1 (11:5, 14:15, 11:8, 11:5)-Erfolg im Vorrundenspiel gegen Österreich noch ganz ruhig auf dem Platz gestanden haben, zeigte der Gruppensieger im Finale Nerven. Melissa Seibert verfolgte die Anfangsphase von der Bank aus. Dabei sah sie eine ausgeglichene Partie, in der die Deutschen jedoch viele Eigenfehler produzierten. Die Österreicherinnen hatten sich gut auf das Spiel ihres Gegners eingestellt und gewannen den ersten Durchgang letztlich knapp mit 11:9. Die eingewechselte Seibert spielte dann im zweiten Satz gut und punktete mit ihren Angaben. Doch Österreich ließ nicht locker und hielt dagegen. Im deutschen Team suchten die Trainer Dorothee Schröder und Frank Laux nach der richtigen Mischung und wechselten viel durch. Deutschland hatte bei eigenem Satzball sogar die Chance auf den Satzausgleich, doch Österreich kämpfte sich zurück und gewann den Durchgang schließlich in der Verlängerung mit 13:11. Da das Jungenfinale auf dem Hauptplatz gespielt werden sollte, mussten die Mädchen anschließend auf ein anderes Feld ausweichen. Seibert saß in diesem Satz zunächst wieder auf der Bank, doch Spielfluss kam im deutschen Team nicht auf. Nachdem die Österreicherinnen schon deutlich geführt hatten, wechselten die deutschen Trainer erneut, unter anderem kam auch Seibert. Die Deutschen kämpften sich in der Folge zwar noch einmal heran, doch sämtliche Bemühungen blieben letztlich erfolglos, die Österreicherinnen siegten mit 12:10 und sicherten sich damit ihren zweiten Titel. red