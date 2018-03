Meden-Runde steht an: Alle Namen und Termine der besten Teams aus dem Rhein-Lahn-Kreis

Kein Teaser vorhanden

Mit dem Auswärtsspiel beim TC Singen starten Hans Gähr und die Männer 60 des TC Blau-Weiß Bad Ems am 5. Juni in die neue Regionalligarunde.

Foto: Andreas Hergenhahn

Männer 50, Regionalliga

Anneliese Schmitt fiebert mit den Frauen 55 des VfL Altendiez ganz besonders dem Verbandsligaduell mit dem Nachbarn SV Diez-Freiendiez entgegen, das am 2. Juni am Lahnblick steigt.

Foto: Andreas Hergenhahn

Der Kader des TC BW Bad Ems: Jaroslav Cestr, Erik Hein, Karl-Ludwig Müller, Wolfgang Süß, Markus Fischer, Geri Verhoelen, Carl Kipp, Bernd Lützenkirchen, Addi Isanovic, Manfred Krisch, Uwe Simon. Die Spieltermine: BW Bad Ems – TC Künzelsau (Sa., 5. Mai, 13 Uhr), TEVC Kronberg – BW Bad Ems (Sa., 12. Mai, 13 Uhr), BW Bad Ems – TC Wolfsberg Pforzheim (Sa., 19. Mai, 13 Uhr), TSG Backnang – BW Bad Ems (Sa., 2. Juni, 13 Uhr), BW Bad Ems – GW Mannheim (Sa., 23. Juni, 13 Uhr).

Männer 60, Regionalliga

Der Kader des TC BW Bad Ems: Peter Olinger, Manfred Morsch, Hans Gähr, Gerhard Pfitzer, Horst Kelling, Thomas Murtaugh, Manfred Stehle, Matthias Mädrich.

Die Spieltermine: TC Singen – BW Bad Ems (Sa., 5. Mai, 13 Uhr), BW Bad Ems – TC Leonberg (Sa., 12. Mai, 13 Uhr), GW Emmendingen – BW Bad Ems (Sa., 19. Mai, 13 Uhr), BW Bad Ems – Wolfsberg Pforzheim (Sa., 2. Juni, 13 Uhr), GW Edenkoben – BW Bad Ems (Sa., 23. Juni, 13 Uhr), BW Bad Ems – RW Baden-Baden (Sa., 30. Juni, 13 Uhr).

Männer 65, Regionalliga

Der Kader des TC BW Bad Ems: Vladimir Lacina, Heinz Wagner, Jacek Veltze, Zdenek Petricek, Manfred Debus, Bernd Gäthke, Alfons Baur, Peter Brühl, Klaus Heydenreich, Friedhelm Mallmann.

Die Spieltermine: BW Bad Ems – TC Buchschlag (Fr., 27. April, 13 Uhr), BW Bad Ems – TC Zwingenberg (Fr., 4. Mai, 13 Uhr), RW Lauda – BW Bad Ems (Fr., 11. Mai, 13 Uhr), TC Kriftel – BW Bad Ems (Fr., 18. Mai, 13 Uhr), Wolfsberg Pforzheim – BW Bad Ems (Fr., 1. Juni, 13 Uhr), BW Bad Ems – TC Siershahn (Fr., 22. Juni, 13 Uhr), RW Karlsdorf – BW Bad Ems (Fr., 29. Juni, 13 Uhr).

Frauen 30, Oberliga

Der Kader des TC Rhein-Lahn Lahnstein: Julia Köhne, Tanja Fetz, Sandra Rosen, Sarah Wisberg, Clau-dia Lenze, Elke Hofmann, Sandra Beyl, Ulrike Reckart, Katrin Weinert, Andrea Fuß, Christel Barz, Martina Molitor, Gisela Struth, Silvia Siebert.

Die Spieltermine: RL Lahnstein – SW Bous (So., 30. April, 10 Uhr), SW ASV Landau – RL Lahnstein (So., 7. Mai, 10 Uhr), RL Lahnstein – TSG 46 Mainz-Bretzenheim (So., 13. Mai, 10 Uhr), BASF Ludwigshafen – RL Lahnstein (So., 20. Mai, 10 Uhr), RL Lahnstein – TC Schifferstadt (So., 3. Juni, 10 Uhr), GW Heiligenwald – RL Lahnstein (So., 17. Juni, 10 Uhr), TC Winterbach – RL Lahnstein (So., 24. Juni, 10 Uhr).

Frauen 60, Oberliga

Der Kader des SV Diez-Freiendiez: Margit Doss, Christa Hass, Annette Ganneck, Anneli Lang, Ellen Schuck, Gisa Wedel, Gudrun Walther, Rosel Spies.

Die Spieltermine: RW Langenlonsheim – SV Diez-Freiendiez (Mo., 30. April, 11 Uhr), SV Diez-Freiendiez – TC Blieskastel (Mo., 7. Mai, 11 Uhr), GW Frankenthal – SV Diez-Freiendiez (Mo., 14. Mai, 11 Uhr), SV Diez-Freiendiez – RW Kaiserslautern (Mo., 21. Mai, 11 Uhr), TC Boehringer Ingelheim II – SV Diez-Freiendiez (Mo., 11. Juni, 11 Uhr), SV Diez-Freiendiez – HTC Bad Neuenahr (Mo., 18. Juni, 11 Uhr).

Männer 65, Oberliga

Der Kader des TC BW Bad Ems II: Alfons Baur, Peter Brühl, Klaus Heydenreich, Friedhelm Mallmann, Kurt Hannappel, Udo Kröck, Hans Wörsdörfer, Fritz Bingel, Claus Konrad.

Die Spieltermine: RW Langenlonsheim – BW Bad Ems II (Mi., 2. Mai, 11 Uhr), BW Bad Ems II – SW Merzig (Mi., 9. Mai, 11 Uhr), BW Bad Ems II – SG Herschbach/Dierdorf (Mi., 16. Mai, 11 Uhr), BW Saarlouis – BW Bad Ems II (Mi., 23. Mai, 11 Uhr), BW Bad Ems II – TC Wörth am Rhein (Mi., 13. Juni, 11 Uhr), GW Bingen – BW Bad Ems II (Mi., 20. Juni, 11 Uhr), BW Bad Ems II – Boehringer Ingelheim (Mi., 27. Juni, 11 Uhr).

Männer 70, Oberliga

Der Kader des TC BW Bad Ems: Manfred Debus, Bernd Gäthke, Peter Brühl, Klaus Heydenreich, Kurt Hannappel, Udo Kröck, Jürgen Harndt, Paul Weckbecker, Bertold Keul, Ingo Schneider, Wilfried Oberender, Wolfgang Rittler, Ludwig Held, Achim Tribull, Rod Andrews.

Die Spieltermine: TC Illtal Illingen – BW Bad Ems (Mo., 30. April, 11 Uhr), BW Bad Ems – SG Rotenbühl/Werbeln/Waldhaus (Mo., 7. Mai, 11 Uhr), BW Bad Ems – SG Saarlouis-Steinrausch/Nonnweiler (Mo., 14. Mai, 11 Uhr), TC Mutterstadt – BW Bad Ems (Mo., 21. Mai, 11 Uhr), BW Bad Ems – TC Theley (Mo., 11. Juni, 11 Uhr), RW Dillingen – BW Bad Ems (Mo., 18. Juni, 11 Uhr), BW Bad Ems – TC Hüttigweiler (Mo., 25. Juni, 11 Uhr).

Frauen 55, Verbandsliga

Der Kader des SV Diez-Freiendiez: Margit Doss, Christa Haas, Annette Ganneck, Anneli Lang, Ellen Schuck, Gisa Wedel, Helma Angerer, Charlotte Scholz, Gudrun Walther, Rosel Spies.

Der Kader des VfL Altendiez: Lia Schumacher, Karin Benthien, Barbara Klein, Doris Weil, Anneliese Schmitt, Hannelore Mallmann, Waltraud Wilbert, Isolde Meckel.

Die Spieltermine: TC Boehringer Ingelheim II – VfL Altendiez, TC Eimsheim – SV Diez-Freiendiez (beide Sa., 5. Mai, 13.30 Uhr), SV Diez-Freiendiez – GW Frankenthal, VfL Altendiez – TC Eimsheim (beide Sa., 12. Mai, 13.30 Uhr), SV Diez-Freiendiez – HTC Bad Neuenahr, GW Frankenthal – VfL Altendiez (beide Sa., 19. Mai, 13.30 Uhr), VfL Altendiez – SV Diez-Freiendiez (Sa., 2. Juni, 13.30 Uhr), VfL Altendiez – HTC Bad Neuenahr, SV Diez-Freiendiez – TC Boehringer Ingelheim II (beide Sa., 16. Juni, 13.30 Uhr).

Männer, Verbandsliga

Der Kader des TC BW Bad Ems: Matteo Marfia, Tom Burn, Igor Lakhno, Paolo Beninca, Dennis Gilberg, Bernardo Bachino, Peter Frahm, Julian Mädrich, Stefan Alexandru Toderita, Maximilian Klein, Timo Brühl, Jonas Simek.

Die Spieltermine: TV Guckheim – BW Bad Ems (So., 29. April, 10 Uhr), BW Bad Ems – RW Neustadt (So., 6. Mai, 10 Uhr), BW Bad Ems – BW Maxdorf (So., 13. Mai, 10 Uhr), RW Kaiserslautern – BW Bad Ems (So., 20. Mai, 10 Uhr), BW Bad Ems – HTC Bad Neuenahr (So., 3. Juni, 10 Uhr), WB Zweibrücken – BW Bad Ems (So., 17. Juni, 10 Uhr), BW Bad Ems – TSC Mainz II (So., 24. Juni, 10 Uhr).

Männer 30, Verbandsliga

Der Kader des TC BW Bad Ems: Razvan Verone, Stefan Kelling, Dennis Bollinger, Timo Brühl, Joachim Braun, Patrick Friedrich, Fabian Lanio, Thorsten Bröder, Markus Roßen, Sebastian Mädrich, Dirk Schneider, Michael Rink, Dirk Liebeskind, Marc Friedrich, Frank Wil-ting.

Die Spieltermine: BW Bad Ems – TC Rengsdorf (So., 29. April, 10 Uhr), TC Gensingen – BW Bad Ems (So., 7. Mai, 10 Uhr), TC Ludwigshafen-Oppau – BW Bad Ems (So., 3. Juni, 10 Uhr), BW Bad Ems – TC Kirrweiler (So., 17. Juni, 10 Uhr), Bürgerweide Worms – BW Bad Ems (So., 24. Juni, 10 Uhr).

Männer 40, Verbandsliga 1

Der Kader des TC Diez: Thomas Kiesslich, Thomas Kremer, Thomas Klein, Ilja Czwalinna, Johannes Ohl, Ulf-Hendrik Klein, Michael Ruhe, Wilfried Prinz.

Die Spieltermine: TC Remagen – TC Diez (Sa., 28. April, 13.30 Uhr), TC Diez – Bürgerweide Worms (Sa., 5. Mai, 13.30 Uhr), SG DJK Andernach – TC Diez (Sa., 12. Mai, 13.30 Uhr), TC Diez – RW Worms (Sa., 19. Mai, 13.30 Uhr), RW Neustadt – TC Diez (Sa., 2. Juni, 13.30 Uhr), TC Diez – TC Wörth am Rhein (Sa., 16. Juni, 13.30 Uhr).

Männer 40, Verbandsliga 2

Der Kader des TC BW Bad Ems: Jaroslav Cestr, Erik Hein, Karl-Ludwig Müller, Wolfgang Süß, Joachim Braun, Peter Olinger, Horst Kelling, Thomas Murtaugh, Markus Fischer, Geri Verhoelen, Thomas Hoepp, Carl Kipp, Bernd Lützenkirchen, Thorsten Bröder, Peter Gilberg.

Der Kader des TV Nassau: Armin Ruthardt, Burkhard Schleimer, Sascha Kopp, Christian Bruchhäuser, Jürgen Bär, Marc Gomber, Matthias Hannappel, Klaus Schnell, Wilfried Wehnert, Marc Schöttler.

Die Spieltermine: BW Klein-Winternheim – TV Nassau (Sa., 28. April, 13.30 Uhr), TV Nassau – BW Bad Ems (Sa., 5. Mai, 13.30 Uhr), BW Bad Ems – TV Hagenbach (Sa., 12. Mai, 13.30 Uhr), TV Hagenbach – TV Nassau, SW Bad Dürkheim – BW Bad Ems (beide Sa., 19. Mai, 13.30 Uhr), TV Nassau – SW Bad Dürkheim, BW Bad Ems – TC Mutterstadt (beide Sa., 2. Juni, 13.30 Uhr), TC Jockgrim – BW Bad Ems, TC Mutterstadt – TV Nassau (beide Sa., 16. Juni, 13.30 Uhr), BW Bad Ems – BW Klein-Winternheim, TV Nassau – TC Jockgrim (beide Sa., 23. Juni, 13.30 Uhr).

Männer 50, Verbandsliga

Der Kader des TC Rhein-Lahn Lahnstein: Jens Kowalke, Thomas Beyl, Werner Beyl, Michael Struth, Volker Bremer, Egon Kessler, Gunter Krocke, Raimund Barz, Gerd Simons, Rüdiger Molitor.

Die Spieltermine: RL Lahnstein – Bürgerweide Worms (Sa., 28. April, 13.30 Uhr), TSV Hütschenhausen – RL Lahnstein (Sa., 12. Mai, 13.30 Uhr), RL Lahnstein – TC Trier (Sa., 19. Mai, 13.30 Uhr), TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim – RL Lahnstein (Sa., 2. Juni, 13.30 Uhr), RL Lahnstein – TC Dudenhofen (Sa., 16. Juni, 13.30 Uhr), RW Kaiserslautern – RL Lahnstein (Sa., 23. Juni, 13.30 Uhr).

Männer 60, Verbandsliga

Der Kader des TC BW Bad Ems II: Heinz Wagner, Jacek Veltze, Zdenek Petricek, Alfons Baur, Peter Gilberg, Jiri Pavelka, Friedhelm Mallmann, Werner Bois, Hans Wörsdörfer, Fritz Bingel, Günter Bröder, August Basten, Reinhold Sabel, Reinhard Löwenstein, Alfred Heilmann.

Die Spieltermine: BW Herxheim – BW Bad Ems II (So., 29. April, 13 Uhr), BW Bad Ems II – GW Neustadt (So., 6. Mai, 14 Uhr), SG Kirchen/Altenkirchen – BW Bad Ems II (So., 13. Mai, 14 Uhr), BW Bad Ems II – SW Bad Dürkheim (So., 20. Mai, 14 Uhr), Bürgerweide Worms – BW Bad Ems II (So., 17. Juni, 14 Uhr), BW Bad Ems II – TC Dudenhofen (Di., 19. Juni, 13 Uhr).

Frauen, Rheinlandliga

Der Kader des TC Rhein-Lahn Lahnstein: Sandra Rosen, Sarah Wisberg, Sandra Beyl, Laura Fuß, Ulrike Reckart, Katrin Weinert, Andrea Fuß, Christel Barz, Marie Theres Klemp, Martina Molitor, Lara Apfelbaum, Lisa Fuß, Gisela Struth, Nicola Brink, Caroline Hickl, Silvia Siebert.

Die Spieltermine: TC Neuwied – RL Lahnstein (So., 29. April, 9 Uhr), RL Lahnstein – Winninger TV (So., 6. Mai, 9 Uhr), SGW Gebhardshain – RL Lahnstein (So., 13. Mai, 9 Uhr), RL Lahnstein – TV Großlittgen (So., 20. Mai, 9 Uhr), ASG Altenkirchen – RL Lahnstein (So., 17. Juni, 9 Uhr), RL Lahnstein – SW Ürzig (So., 24. Juni, 9 Uhr).

Frauen 50, Rheinlandliga

Der Kader des TC Diez: Cornelia Maurer, Helga Ackermann, Inge Fuchs, Annegret Lengfeld, Annette Streckbein, Brigitte Esch, Monika Seidenberg, Gisela Inge Schwarz, Birgit Schramm-Deifel, Ina Radeke-Salamanca, Sigrid Baumeister, Christa Hinkel, Philomena Diniz, Margarete Ruhe, Helene Lotz, Karin Engel, Marie-Luise Holz.

Die Spieltermine: TC Diez – SG Hamm/Wissen (Sa., 28. April, 14 Uhr), TV Kastellaun – TC Diez (Sa., 5. Mai, 14 Uhr), TC Diez – Rhein-Wied Neuwied II (Sa., 12. Mai, 14 Uhr), VfL Rüdesheim – TC Diez (Sa., 19. Mai, 14 Uhr), TC Diez – SG Rheinbrohl/Bad Hönningen (Sa., 2. Juni, 14 Uhr), BW Horchheim – TC Diez (Sa., 16. Juni, 14 Uhr), TC Diez – TC Hillscheid (Sa., 23. Juni, 14 Uhr).

Männer, Rheinlandliga

Der Kader des TC BW Bad Ems II: Daniel Engel, Michael Gröger, Robert Guzik, Benjamin Löwenstein, Florian Broska, Raphael Minor, Pascal Liebeskind, Michael Rodney Rapson, Manuel Simon.

Die Spieltermine: BW Bad Ems II – GW Betzdorf (So., 29. April, 9 Uhr), SG Vallendar/Mallendarer Berg – BW Bad Ems II (So., 6. Mai, 9 Uhr), SW Montabaur II – BW Bad Ems II (So., 13. Mai, 9 Uhr), BW Bad Ems II – TC Oberwerth Koblenz II (So., 20. Mai, 9 Uhr), Andernacher TC II – BW Bad Ems II (So., 3. Juni, 9 Uhr), BW Bad Ems II – TC Trier II (So., 17. Juni, 9 Uhr), ASG Altenkirchen – BW Bad Ems II (So., 24. Juni, 9 Uhr).

Männer 40, Rheinlandliga

Der Kader der SG Braubach/Horchheim: Gunther Clos, Kai Jacoby, Gerhard Meurer, Michael Moritz, Matthias Pahlen, Hans Joachim Streitt, Stefan Runkel, Bernd Holl, Andreas Kimmel, Jörg Riebesell, Klaus Buchmann, Joachim Krech, Karl-Heinz Kaspers, Ralf Gräf, Gerhard Herold.

Die Spieltermine: SG Braubach/ Horchheim – SG Mayen/Andernacher TC (So., 29. April, 9 Uhr), Spfr Höhr-Grenzhausen – SG Braubach/ Horchheim (So., 6. Mai, 9 Uhr), TC Metternich – SG Braubach/Horchheim (So., 13. Mai, 9 Uhr), SG Braubach/Horchheim – TC Höhr-Grenz-hausen (So., 20. Mai, 9 Uhr), TC Nickenich – SG Braubach/Horchheim (So., 3. Juni, 9 Uhr), SG Braubach/ Horchheim – SV Trier-Irsch (So., 17. Juni, 9 Uhr), SG Gerolstein/Prüm – SG Braubach/Horchheim (So., 24. Juni, 9 Uhr).

Männer 70, Rheinlandliga

Der Kader des VfL Altendiez: Klaus Stein, Hagen Massag, Manfred Schardt, Theo Reusch, Horst Kreutzlücken, Walter Hirschberger, Richard Michler, Hermann Krippner, Hermann Nink, Werner Marksteiner, Fritz Thorn.

Die Spieltermine: ASG Altenkirchen – VfL Altendiez (Mo., 30. April, 11 Uhr), VfL Altendiez – RG Hachenburg (Mo., 7. Mai, 11 Uhr), VfL Altendiez – BW Wittlich (Mo., 14. Mai, 11 Uhr), RW Langenlonsheim – VfL Altendiez (Mo., 21. Mai, 11 Uhr), VfL Altendiez – Andernacher TC II (Mo., 4. Juni, 11 Uhr), HTC Bad Neuenahr – VfL Altendiez (Mo., 18. Juni, 11 Uhr), VfL Altendiez – VfR Koblenz-Karthause (Mo., 25. Juni, 11 Uhr).