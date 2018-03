Mayens Trainer Höllen lobt "hervorragende" Kirchberger

Kein Teaser vorhanden

Torsten Resch traf zum 1:3für Kirchberg gegen Mayen. Foto: B&P Schmitt

Bereits nach drei Minuten gab es den Schock für Kirchberg, als die neu installierte Viererkette auf Abseits spekulierte. Mayens Stürmer Yannick Distelrath spielte weiter und haute den Ball aus zehn Metern mit der Pike zum 1:0 ins Netz. Keine 60 Sekunden später hätte Distelraths Sturmpartner Stephan Schikora das 2:0 machen müssen, doch Kirchbergs Keeper Wladimir Alexandrov parierte stark. Die Nervosität war dem zwei Klassen tiefer spielenden TuS anfangs anzumerken. "Zu viel Respekt und zu viele Ballverluste", monierte auch Trainer Peter Aßmann. Doch nach einer Viertelstunde fing sich der A-Klässler und hätte nach 28 Minuten fast den Ausgleich bejubeln können, doch Mayens Kapitän Vitali Eirich hatte bei seinem Rettungsversuch nach einer Ecke Glück, dass der Ball nicht im eigenen Netz landete. Im Gegenzug patzte Kirchberger Neuzugang Eric Müller schwer, sein Rückpass erreichte nicht Alexandrov, der Torwart musste Schikora im Strafraum foulen. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Belgier Herve Louloulaga sicher (32.). Kurz vor der Pause zeigte der Hambucher Schikora seine Klasse: Langer Ball, kurzer Antritt, cooler Abschluss – 3:0 für Mayen (43.).

Doch auch Kirchberg hat einen Stürmer, der Schnelligkeit, Technik und Abschlussstärke mitbringt: Der 19-jährige Torsten Resch ist eines der größten Hunsrücker Talente. "Der Junge ist brandgefährlich", lobte auch Mayens Coach Achim Höllen, der vom Gastgeber sehr angetan war: "Kirchberg hat sich hervorragend verkauft und uns allerhand abverlangt. Deshalb bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt." Immerhin war Mayen deutlich besser als Bad Breisig, das bei seinem glücklichen 3:2-Pokalsieg in Sohren niemals Rheinlandliga-Niveau erreichte. Am Mittwoch (19 Uhr) gastiert Mayen übrigens in der Liga in Karbach.

Dann müssen die Eifeler vor allem in der Defensive sorgfältiger zu Werke gehen. Kirchbergs Ein-Mann-Sturm Resch beschäftigte die Abwehr bis zu seiner Auswechslung in der 80. Minute. Nach 47 Minuten gelang ihm sogar das 1:3. Vorausgegangen war ein Steilpass von Florian Daum, der ebenfalls erst 19 Jahre alt ist – genau wie Jonas Heimer. Letztgenannter agierte als Spielmacher und hinterließ wie Daum, der hängend hinter Resch auflief, einen bärenstarken Eindruck. Vor allem das Zweikampfverhalten und der Aktionsradius der Beiden imponierte.

Auch wenn Mayen noch das 4:1 durch Schikoras Kopfball (70.) sowie das 5:1 durch den Lützer Joshua Marx nach einem Alexandrov-Patzer (88.) nachlegte und letztlich standesgemäß gewann, ist Kirchberg in guter Verfassung vor dem A-Klasse-Start am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Oberwesel. "Ich bin zufrieden, auch mit dem Spiel gegen Mayen, obwohl wir zu viele Geschenke verteilt haben. Das wird von solchen Mannschaften eben knallhart bestraft", meinte Coach Aßmann.

Von unserem Redakteur

Michael Bongard