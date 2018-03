Mayen und Burgbrohl sind in Runde zwei

Kein Teaser vorhanden

Wehe, wenn Dzenis Ramovic abzieht: Gleich vier Mal traf der Burgbrohler Stürmer (im gelben Trikot) beim Pokal-Schützenfest in Laubach.

Foto: Alfons Benz

TuS Kirchberg –

TuS Mayen 1:5 (0:3)

Der Rheinlandligist aus Mayen benötigte gerade drei Minuten, um beim A-Ligisten TuS Kirchberg die Weichen auf Sieg zu stellen. Yannick Distelrath brachte die Mannschaft von Trainer Achim Höllen mit einem Schuss aus zehn Metern früh in Führung. Nach einer Viertelstunde legten die zwei Klassen tiefer angesiedelten Gastgeber ihre Nervosität ab, Torsten Resch verfehlte mit einem Kopfball nur knapp das Mayener Gehäuse.

In der 28. Minute musste Mayens Kapitän Vitali Eirich kräftig durchatmen, einen Kirchberger Eckball traf der Routinier unglücklich mit dem Knie, der Ball sprang aber knapp am TuS-Gehäuse vorbei. Nach einem Foul von Kirchbergs Torhüter Wladimir Alexandrov an Mayens schnellem Stürmer Stephan Schikora traf Hervé Loulouga per Strafstoß zum 2:0 für den Favoriten. (32.). Schikora sorgte dann nach 43 Minuten für die Vorentscheidung, als er nach einem langen Ball in die Spitze zum 3:0 für den Rheinlandligisten traf. Der A-Ligistaus Kirchberg witterte noch einmal Morgenluft, als Resch nach einem Patzer von Eirich allein aufs das Mayener Tor zulief und zum 1:3 traf (47.). Schikoras Kopfballtor nach Flanke von André Marx sorgte aber endgültig für klare Verhältnisse (70.), Joshua Marx traf in der Schlussphase nach einem Torwartfehler noch zum 5:1-Endstand (88.).

SG Vordereifel –

SpVgg Burgbrohl 0:9 (0:2)

Wenig Mühe hatte Rheinlandligist SpVgg Burgbrohl vor 130 Zuschauern in Laubach mit der Groß-SG aus Müllenbach, Laubach, Leienkaul und Kaisersesch. Der Favorit legte gegen den A-Ligisten direkt druckvoll los. Als Erster durfte Damir Mrkalj jubeln: Der Ex-Mayener ging nach acht Minuten in ein Laufduell mit Vordereifels Lukas Weiler, der urplötzlich stehen blieb. Der Rechtsverteidiger hatte sich gezerrt, Mrkalj somit freie Bahn – 1:0 für Burgbrohl. Nach 23 Minuten legte Sturmkollege Dzenis Ramovic nach: Gegen seinen platzierten Schuss ins lange Eck war der gute SGV-Keeper Daniel Wilhelmy machtlos – 2:0.

Der Außenseiter traute sich erst in der 38. Minute vor das gegnerische Tor: Der Freistoß von Andreas Michels flog aber weit über den Kasten. Keine Minute später steckte Daniel Göbel zu Alex Stripling durch, doch sein Schuss wurde eine leichte Beute für Burgbrohls Torwart Michael Berg. Das Halbzeitfazit von Vordereifels Coach Lothar Schenk: "Ich bin zufrieden, denn wir können dem Burgbrohler Druck standhalten."

Das änderte sich nach der Pause: Nach einem Foul von Julian Hartmann an Ramovic verwandelte Kevin Kostrewa den fälligen Elfmeter (48.). Richard von Klass nutzte einen Fehlpass von Stripling aus und legte ein schönes Solo zum 4:0 hin (56.). Ramovic markierte per Kopf nach Flanke von Sebastian Sonntag das 5:0 (66.).

Sein Torhunger war damit noch nicht gestillt: Ramovic erzielte auch das 6:0 (70.) und das 8:0 (81.) per Elfmeter (Mark Klasen hatte gefoult). Das 7:0 (73.) schoss Mrkalj, der fünf Minuten später per Handelfmeter (verursacht von Julian Hartmann) am besten Vordereifeler, Torwart Wilhelmy, scheiterte. Den vierten Elfmeter für Burgbrohl verwandelte Sebastian Lauermann zum 9:0-Endstand. maw, bon