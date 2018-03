Marion Wagner: Mit der Rolle arrangiert

Kein Teaser vorhanden

Foto: picture alliance / dpa

Es ist eine ungewohnte Rolle, und Marion Wagner verhehlt nicht, dass es ihr anfangs schwergefallen ist, sich damit zu arrangieren. Seit mehr als einem Jahrzehnt war die Sprinterin des USC Mainz fester Bestandteil der deutschen 4x100-Meter-Staffel, wurde mit diesem Quartett 2001 Weltmeisterin und gewann vor drei Jahren in Berlin WM-Bronze. Und jetzt, in London, bei ihren vierten Olympischen Spielen, ist Wagner eine von zwei als Ersatzläuferinnen.

Foto: xx

"Auf der einen Seite bin ich natürlich nicht begeistert, dass ich bei meinem letzten Wettkampf nur zuschauen darf", sagt die 34-Jährige. "Auf der anderen Seite bin ich glücklich, überhaupt dabei zu sein."

Dass Bundestrainer Thomas Krämer – sofern nichts dazwischenkommt – im Vorlauf am Donnerstagabend und im Finale Freitag auf jene vier Läuferinnen setzen wird, die am 1. Juli in Helsinki Europameisterinnen wurde, ist eine Selbstverständlichkeit. Zumal Wagner auch beim letzten Test vor London, der Gala in Weinheim, keine Zeit gelaufen ist, die ihn zum Umdenken hätte bewegen müssen. "Es ist schade, dass ich in diesem Sommer nicht zeigen konnte, was ich draufhabe", sagt Wagner. "Die anderen waren einfach besser."

Als Touristin hält sich die Mainzerin dennoch nicht in London auf. Wagner absolvierte in den vergangenen Tagen den normalen Trainingsbetrieb mit der Mannschaft. "Man weiß ja nie, was passiert. Und falls etwas passiert, will ich bereit sein." Sie sei gesund, fit, in guter Verfassung. Dass sie die Rolle der Ersatzfrau ernstnimmt, zeigte sich auch am Dienstagabend, als ein großer Teil der deutschen Mannschaft im Stadion Robert Hartings Olympiasieg bejubelte. Marion Wagner hingegen war wegen der eher niedrigen Temperaturen im olympischen Dorf vor dem Fernseher geblieben. "Ich wollte nicht noch eine Erkältung riskieren."

Und was traut sie der Staffel zu? "In jedem Fall das Finale", sagt Wagner. "Und sollten dann alle Teams durchkommen, wäre ein fünfter oder sechster Platz schon ein sehr gutes Ergebnis." phe