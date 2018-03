Mainzer Co-Trainer Michels: Leichtes Spiel? – Das hängt ganz allein von unserer Leistung ab

Kein Teaser vorhanden

Der SV Roßbach/ Verscheid im DFB-Pokal

Er übernahm im Sommer 2009 als Sportlicher Leiter und Stützpunktkoordinator für kurze Zeit auch eine wichtige Funktion beim FVR in Koblenz, ehe ihn das Angebot der Mainzer in die Bundesliga lockte. Vor dem Pokalspiel gegen die Wiedtaler stellte sich Michels den Fragen unserer Sportredaktion.

Das Trainergespann des Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05: Thomas Tuchel (links) und Arno Michels.

Was war Ihr erster Gedanke, als die Partie Roßbach gegen Mainz ausgelost wurde?

Natürlich habe ich mich über diese Auslosung gefreut. Es hatte sich ja fast schon abgezeichnet, da zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viele Vereine im Pott waren. Ein Verein aus Rheinland-Pfalz und mit Koblenz ein toller Austragungsort und eine angenehm kurze Anreise für uns. Das wird sicher eine tolle Veranstaltung auf dem Oberwerth.

Haben Sie persönlichen Erinnerun-gen an den SV Roßbach?

Ja, eigentlich nur gute Erinnerungen. Im August 2001 hatte ich als Trainer der U 23 von Eintracht Trier das erste Saisonspiel gegen Roßbach. Wir siegten mit 2:1. Zum Auftakt der Rückrunde holten wir dann ein 1:1-Unentschieden im Wiedtal. Später war ich noch einmal 2005 zur Spielbeobachtung in Roßbach.

Welche Namen von Spielern aus der aktuellen Roßbacher Mannschaft kennen Sie noch?

Spielertrainer Thomas Esch ist mir selbstverständlich ein Begriff. Zudem auch noch Raphael Bernard.

Bleibt Ihnen Zeit, um den Fußball in der Oberliga Südwest oder in der Rheinlandliga zu verfolgen?

Die Ergebnisse verfolge ich natürlich noch. Ansonsten bleibt wenig Freiraum, um das Geschehen intensiver zu betrachten. Wir sind mit der Mannschaft viel unterwegs und beobachten zudem noch jede Menge Spiele. Da ist man auch froh, wenn mal ein Sonntag zur freien Verfügung übrig bleibt.

Wie kam 2009 der Kontakt zu Cheftrainer Thomas Tuchel und den Mainzern zustande?

Ich habe mit Thomas 2006 gemeinsam den Fußballlehrer gemacht. Er wollte, als er den Chefposten in Mainz übernommen hat, einen unbelasteten Co-Trainer, der mit ihm an die Aufgaben herangeht. Es hat bisher in den drei Jahren Zusammenarbeit auch sehr gut funktioniert.

Wie sind Sie mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung auf die Bundesligasaison 2012/13 zufrieden?

Ich glaube, wir können mit der Vorbereitung ganz zufrieden sein. Wir hatten sie in zwei vier Wochen Abschnitte eingeteilt, mit einer Woche Pause zwischendurch. Mit dieser Aufteilung haben wir schon in der Vorbereitung auf die Saison 2010/11 gute Erfahrungen gesammelt. Stand heute lief es fast ideal. Das liegt auch in der Tatsache begründet, dass wir keinen großen personellen Umbruch im Kader hatten und wir uns auf bereits erarbeitete Automatismen verlassen konnten.

Kommen wir noch einmal zum Pokalspiel gegen Roßbach. Waren Sie verwundert über die späte Abstoßzeit am Sonntagabend?

Ein früherer Beginn wäre für beide Fanlager idealer gewesen. Auch wir hätten uns das gewünscht. Doch darauf hat man keinen Einfluss.

Wäre Ihnen als Trainer ein hochkarätiger Gegner im Pokal vor dem Bundesligastart lieber gewesen?

Das ist alles Spekulation. Von der reinen Papierform ist es sicher ein leichtes Los. Doch das hängt ganz allein von unserer Leistung ab. Wichtig ist auch gegen einen Oberligisten, dass du eine hundertprozentige Einstellung auf dem Platz zeigst. Sonst wird es mit Sicherheit kein Spaziergang.

Läuft die Vorbereitung auf das Pokalspiel ähnlich ab wie bei einem Bundesligaspiel?

Nein, das kann man nicht miteinander vergleichen. Die Vorbereitung auf ein Ligaspiel ist sehr viel intensiver. Natürlich werden wir uns von Roßbach einen Eindruck verschaffen, um ein Gefühl für unseren Gegner zu erhalten. Doch die Ausgangslage ist hier ziemlich klar. Wir sind der große Favorit und wollen in erster Linie unsere Leistung abrufen.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ihr Vertrag läuft 2013 aus. Wie sehen Ihre Planungen aus?

Ich fühle mich sehr wohl in Mainz. Thomas Tuchel hat vor kurzem seinen Vertrag bis 2015 verlängert. Über meine Vertragsverlängerung stehen wir derzeit in guten Verhandlungen. Es sieht ganz gut aus, dass auch ich langfristig beim FSV bleiben werde.

