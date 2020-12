Region

Schulsport in der Halle, geht das? Das Bildungsministerium hat sich lange Zeit gelassen, ehe es einen Leitfaden an die Schulen verschickt hat – am Donnerstagnachmittag tauchte der zehnseitige Leitfaden, der viele Regelungen im Umgang mit der Coronakrise enthält, in den Sekretariaten auf.