Mainz 05 macht weiter gemeinsame Sache mit Eisbachtal

Der Nachwuchs der Eisbachtaler Sportfreunde misst sich auf dem Platz mit einigen Größen der Branche – hier dem 1. FC Kaiserslautern. Mit dem Bundesligisten FSV Mainz 05 verbindet die Westerwälder aber mehr als nur die sportliche Rivalität. Foto: Michael Wallrath

"Wir wollen nicht Mainz 05 kopieren", sagte Norbert Reitz, schon in vielen Eisbachtaler Jugendteams tätig und zuletzt Trainer der A-Junioren. "Wir wollen uns aber annähern." Den Beweis dafür, dass er diese Worte ernst meint, hatte der neue Trainer der Rheinlandliga-Mannschaft neben sich stehen. Sein Team, das nach dem Abgang vieler Leistungsträger kaum noch etwas gemein hat mit jener Elf, die Anfang Juni gegen den SV Mehring um den Oberliga-Aufstieg kämpfte, besteht überwiegend aus blutjungen Fußballern, von denen eine stattliche Zahl bei Eisbachtal ausgebildet worden ist. "Wenn in einem Jahr wieder vier, fünf Spieler aus der A-Jugend in die Seniorenmannschaft aufsteigen, dann haben wir unseren Auftrag als Ausbildungsverein erfüllt", so Reitz.

Es ist eine altbekannte Gratwanderung, die dem Traditionsverein aus Nentershausen in den vergangenen Jahren nicht immer geräuschlos gelungen ist. Was genießt Vorrang? Ist die Ausbildung das Ziel? Oder ist es doch der Erfolg der ersten Mannschaft? Die Wahrheit, daran lassen die Ausführungen von Norbert Reitz wenig Zweifel, liegt irgendwo in der Mitte. Eisbachtal bildet gewiss nicht nur aus, um die umliegende Konkurrenz mit Spielern zu versorgen.

Zu den Konkurrenten, die Spieler locken, darf in der Spitze auch Mainz 05 gezählt werden. Doch hier sind die Vorzeichen andere. Haben Talente das Potenzial, es auch "oben" schaffen zu können, dürfen sie bei den 05ern mittrainieren – späterer Wechsel nicht ausgeschlossen. Jüngstes Beispiel: Christian Stera aus Daubach läuft künftig für die Mainzer U 15 auf. Auch den Trainern eröffnen sich Chancen, ihren Horizont zu erweitern. Eisbachtals Übungsleiter haben jederzeit die Möglichkeit, beim Kooperationspartner zu hospitieren.

"Diese Vereinbarung muss sich für beide Seiten lohnen", sagte Hubert Friedrich, Vater des Leverkusener Profis Manuel Friedrich und seit langem Jugendleiter bei Mainz 05. "Wir haben nur wenige Vereine, mit denen wir so eng zusammenarbeiten. Wir haben die Region genau beobachtet, geschaut, wo gute Jugendarbeit geleistet wir. Da konnte die Wahl hier nur auf Eisbachtal fallen." Dass die Kooperation mehr sei, als nur ein Schriftstück, betonte Peter Schlaad, der für Mainz 05 die Zusammenarbeit mit Eisbachtal sowie den anderen Partnervereinen Wormatia Worms, FC Meisenheim und VfB Marburg koordiniert. Die Verlängerung spricht dafür, dass dies beide Parteien so sehen. Marco Rosbach