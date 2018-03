Luchse erreichen erstmals Leistungsklassen-Finale

Kein Teaser vorhanden

Premiere: Rückkehrer Tim Becker (in Ballbesitz) stand mit dem VfL Bad Kreuznach erstmals im Finale der Leistungsklasse. Gegen die Schwelmer Baskets waren die Luchse aber chancenlos. Rechts: Chris Bua.

Foto: Klaus Castor

Trotz der Final-Niederlage durften die Gastgeber rundum zufrieden sein, hatten sie doch das beste Ergebnis aller Zeiten erzielt. Im Vorjahr hatten sich beide Mannschaften übrigens schon einmal gegenübergestanden – im Spiel um Platz drei. Auch damals hatten die Schwelmer Baskets die Oberhand behalten. "Es freut mich für die Kreuznacher, dass sie das Finale erreicht haben", sagte der Schwelmer Trainer Raphael Wilder. Auch mit dem Auftritt seiner Mannen konnte er leben, wenngleich nicht alles perfekt lief. "Wir arbeiten erst seit fünf Tagen zusammen, sind bisher nur gelaufen. Dafür war es okay", erklärte Wilder, der schon viele Jahrmarktsturniere miterlebt hat. Bevor er bei den Baskets angeheuert hatte, war er mit den Elephants Grevenbroich zum VfL gekommen.

Für die Luchse war der Finaleinzug ein Riesenerfolg gewesen. Da ließ es sich verschmerzen, dass sie im Endspiel letztlich ohne Chance waren. Gegen die körperlich überlegenen Schwelmer machte sich vor allem das Fehlen von Center Heiner Thauern (beruflich verhindert) bemerkbar. "Für Heiner ist es besonders bitter. Er ist seit zehn Jahren beim Turnier dabei, und jetzt, da er mit seinem Team im Finale steht, muss er arbeiten", berichtete Turnierleiter Nino Ranallo. Die Luchse hatten gehofft, ein letztes Mal auf Raphael Jänicke zurückgreifen zu können, doch auch der stand gestern nicht zur Verfügung. "Ohne die beiden Großen war es extrem schwierig. Doch auch mit ihnen wäre es nicht mehr als Ergebniskosmetik gewesen", erklärte VfL-Trainer Sascha Kontic, der die Baskets in allen Belangen im Vorteil gesehen hatte. Immerhin hatte seine Mannschaft zunächst gut mitgehalten, hatte einen 0:5-Rückstand ausgeglichen und blieb bis zum 14:16 auf Tuchfühlung. Dann allerdings spielten die Gäste mehr und mehr ihre Qualitäten aus und zogen uneinholbar davon.

Stark verkauft hatten sich die Gastgeber im Halbfinale gegen die BG Bonn-Meckenheim. Die Gäste, die in der Ersten Regionalliga auf Korbjagd gehen, waren körperlich überlegen und hatten den besseren Start erwischt. Doch die VfLer zeigten Kampfgeist und hatten am Ende mit 54:46 die Nase vorn. Eine exzellente Leistung, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass in Tim Seimet, Martin Beck, Timo Linzmaier und Chris Bua wichtige Akteure fehlten. Dafür waren die Zugänge Tim Becker und Christoph Flachs mit von der Partie. Letzterer brachte sein Team mit einer Serie von Dreiern auf die Siegerstraße. "Er macht auf der Flügelposition einen richtig guten Job", lobte Kontic, der zwei weitere Neue vermelden konnte. Künftig werden auch Ludwig Weinsheimer und Felix Gassenmeyer das Luchse-Trikot tragen. Beide sind wie Becker keine Unbekannten. Gassenmeyer allerdings bleibt wohl nur bis Ende Oktober in Bad Kreuznach. Dann endet sein Praktikum, und er kehrt nach Berlin zurück.

Kontic war mit dem Halbfinal-Auftritt seiner Mannen zufrieden: "Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser sind wir reingekommen. Man merkt aber, dass es beim Zusammenspiel noch hapert." Kein Wunder, standen in den vergangenen drei Wochen doch ausschließlich Konditions- und Fastbreaktraining im Mittelpunkt. Die verbleibende Zeit bis zum Saisonstart in drei Wochen will der neue Luchse-Coach nutzen, um am Feinschliff und speziell an der Offensive zu arbeiten. "Wir müssen schauen, dass wir uns bis zum Saisonstart fit bekommen", sagte Kontic. Das erfolgreiche Abschneiden beim Jahrmarktsturnier sollte seinen Mannen jedenfalls eine gehörige Portion Selbstvertrauen geben.

Von unserer Mitarbeiterin

Tina Paare