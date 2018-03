Linnigs Parade bringt den SV Roßbach/Verscheid ins Rheinlandpokal-Endspiel

Kein Teaser vorhanden

Roßbachs Kapitän Thomas Esch ist in dieser Szene gleich von zwei Wirgesern (Arjan Dervishay/links und Marian Kneu-per) nicht zu halten. Am Ende waren die Gastgeber der glückliche Sieger einer ausgeglichenen Partie.

Foto: Jörg Niebergall

Nachdem der ehemalige Wirgeser und heutige Roßbacher Thomas Esch den entscheidenden Elfmeter verwandelt hatte, verschwand er binnen weniger Sekunden unter seinen jubelnden Mitspielern. "Ein schlechtes Gewissen gegenüber Wirges habe ich aber nicht", sagte der SVR-Kapitän, der nach langer Verletzungspause über 120 Spielminuten durchhielt. Neben Esch spielte auch Stefan Linnig eine wichtige Rolle: Der SVR-Torwart hielt im Elfmeterschießen den zweiten Strafstoß von EGC-Verteidiger Kodai Stalph. "Es tut mir leid für Wirges, aber wir sind froh, dass wir der glücklichere Sieger sind", gab Roßbachs Trainer Achim Schmickler zu Protokoll, der nach der Elfmeter-Lotterie "nervlich am Limit" war.

Schon zu Beginn der Partie setzte Wirges den Platzherren mit enormem Laufspiel zu und störte früh den Roßbacher Spielaufbau. Immer wieder wurden die schnellen EGC-Stürmer Eric Peters und Juri Pineker gesucht. So klärte SVR-Spieler Adnan Behlulovic einen Peters-Pass im letzten Moment vor Pineker (32.). Kurz darauf wehrte Linnig eine Hereingabe von Pineker im letzten Moment ab (33.). Gästeakteur Lukas Haubrich setzte das Spielgerät über das Tor (35.). Erst zum Ende der ersten Hälfte fing sich der SVR und ging nach einem Eckball von Esch in Führung. Roßbachs Innenverteidiger Ebewa-Yam "Cédric" Mimbala köpfte wuchtig zum 1:0 ein (41.). "Die Halbzeitführung ist wichtig, jetzt kann sich der SVR etwas zurückfallen und Wirges kommen lassen", analysierte der ehemalige Roßbacher und jetzige Bielefelder Trainer Stefan Krämer.

Wirges kam im zweiten Abschnitt auch, und zwar mit dem Ausgleich: Lukas Haubrich – schon im Oberligaspiel in Roßbach mit zwei Freistoßtoren erfolgreich – traf erneut per Freistoß aus rund 30 Metern (53.). Roßbachs Keeper Linnig machte bei dem flachen und leicht abgefälschten Schuss keine gute Figur.

"Wir waren in der zweiten Halbzeit meilenweit überlegen", beschrieb EGC-Trainer Stefan Ruthenbeck den zweiten Spielabschnitt. In der Tat war Wirges das engagiertere Team und erkämpfte sich fast alle abgewehrten Bälle. Die beste der wenigen Torchancen hatte der starke Innenverteidiger Marian Kneuper, sein Kopfball ging aber über das Tor (90.). Kurz vor Ende der regulären Spielzeit ging SVR-Angreifer Jan-Patrick Kadiata ungestüm in den Zweikampf mit Agim Dushica. Der Wirgeser Torwart musste daraufhin mit einer tiefen Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden.

Mit Ersatzkeeper Nikola Beslac gingen die Gäste in die Verlängerung, doch auch Beslac konnte sich auf seine Vorderleute verlassen. Obwohl sich der SVR nun wieder aktiver am Spiel beteiligt war, hatte Wirges in Person von Pineker die Chance auf das zweite Tor, verfehlte nach gewonnenem Laufduell gegen Mimbala das Roßbacher Gehäuse jedoch knapp (97.). Auf der anderen Seite verpasste Esch im Strafraum eine Flanke von Kadiata (103.).

So kam es unter den Augen eines echten Fußball-Weltmeisters zum Elfmeterschießen. Jürgen Kohler, der im Kreis Ahrweiler wohnt, sah sich das Pokalduell "aus Interesse an. Für die Zuschauer ist ein Elfmeterschießen immer interessant. Fußballerherz, was willst du mehr", sagte der Weltmeister von 1990. Besser hätte auch er die allesamt sicher getretenen Strafstöße nicht verwandeln können. Lediglich EGC-Spieler Stalph hätte sich von Kohler beraten lassen können, doch Linnig wehrte den Elfmeter stark ab. So sackten die Wirgeser Akteure trotz starker Leistung traurig auf dem Roßbacher Rasen zusammen. "Pokalspiele in Roßbach sind immer spannend", hofft ein glücklicher SVR-Manager Rudi Schmitz nun mit den Regionalligisten Eintracht Trier oder TuS Koblenz auf einen attraktiven Gegner im Pokalfinale.

Von unserem Mitarbeiter

Cristoffer Coutinho