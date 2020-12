Archivierter Artikel vom 26.04.2020, 16:31 Uhr

Limburg droht ein Dieselfahrverbot

Die Einhaltung des von der EU vorgeschriebenen Grenzwerts für Stickstoffdioxid in der Umgebungsluft ist in Limburg ein Problem. An der Hälfte der sechs Messpunkte im Stadtgebiet werden höhere Grenzwerte für den Jahresdurchschnitt ermittelt. Wenn dieser Grenzwert von durchschnittlich 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft überschritten wird, dann drohen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.