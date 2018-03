Lilli Schwarzkopf hält dem Druck in Ratingen stand

Kein Teaser vorhanden

Nach dem missglückten Siebenkampf in Götzis Ende Mai stand für Lilli Schwarzkopf die gesamte Saison 2011 auf dem Spiel. Das Meeting war die letzten Chance für die deutschen Vielseitigkeitsathleten, sich für die Welttitelkämpfe vom 27. August bis zum 4. September in Daegu zu qualifizieren. Das war zuvor nur den deutschen Assen Jennifer Oeser (Leverkusen) und Jan-Felix Knobel (Frankfurt) gelungen.

Entsprechend konzentriert und merklich angespannt ging Schwarzkopf in Ratingen zu Werke. Ein guter Einstieg über 100 Meter Hürden half, die Anspannung ein wenig zu lösen. In 13,32 Sekunden lief sie persönliche Bestzeit. "Das hätte ich nicht gedacht", zeigte sie sich vom guten Start überrascht. Im Hochsprung war schon bei 1,74 Meter Schluss, früher als geplant. "Mir fehlen Sprünge im Training", sagt sie. "Der Anlauf passt nicht. Da ist noch der Wurm drin."

Das Kugelstoßen war hingegen mit 14,23 Meter wieder zufriedenstellend, wenn auch nicht überragend. Beim Einstoßen ging es weiter hinaus. Der erste Tag endete mit einer persönlichen Bestzeit über 200 Meter (24,72) versöhnlich. Da die halbe Stadionrunde im Vergleich zur Konkurrenz nicht zu ihren Stärken zählt, rutschte Schwarzkopf trotz der Steigerung mit 3702 Punkten vom dritten auf den vierten Platz zurück, war aber dennoch klar auf WM-Kurs.

Bei schwierigen Windverhältnissen startete sie im Weitsprung mit mäßigen 6,04 Meter wenig berauschend in den zweiten Tag. Mit ihrer Paradedisziplin, dem Speerwurf, machte Schwarzkopf das aber locker wieder wett. Mit 51,75 Meter war sie die Beste in Ratingen, arbeitete sich damit auf Platz drei im Gesamtklassement vor. "Damit muss ich mich aber dennoch beschäftigen. Der Rhythmus fehlt noch", sagt Schwarzkopf.

Trotzdem war nach Disziplin Nummer sechs die WM-Norm so gut wie geschafft, wenn sie über die abschließenden 800 Meter nicht gerade stürzen würde. Das konnte sie verhindern, in 2:13,66 Minuten ging sie nicht ganz an ihre Grenzen. Hinter der überragenden Jennifer Oeser (6663) und der Lettin Aiga Grabuste (6507) wurde Schwarzkopf mit 6370 Punkten Dritte. Viel wichtiger: Die bei 6150 Zählern angesetzte WM-Norm hat sie klar überboten. Das gelang auch der Neubrandenburgerin Julia Mächtig. Bei den Männern komplettieren Rico Freimuth (Halle) und Pascal Behrenbruch (Frankfurt) das weltmeisterschaftliche Starterfeld.

Schwarzkopf, die in der Weltrangliste aktuell auf Platz sieben geführt wird, will sich nun ein paar Tage erholen und dann im Training die erkannten Probleme angehen. Starts sind bis zur WM keine geplant außer einem verpflichtenden letzten Test in Bernhausen in drei Wochen. Den will sie aus dem Training heraus bestreiten: "Das Timing ist auf Korea ausgerichtet."

Wolfgang Birkenstock