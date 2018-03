Letzter Härtetest vor dem Start in die Punktspielsaison

Kein Teaser vorhanden

Die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim (blaues Trikot) hat bereits dem TSV Langenlonsheim/Laubenheim ein Bein gestellt. Jetzt empfängt der letzte Kreisligist im Verbandspokal Karadeniz Bad Kreuznach.

Foto: Manfred Greber

Björn Trinks will erst kurzfristig entscheiden, ob er seine stärkste Mannschaft von Beginn an auf den Platz bringt. "Vielleicht werden wir ein bisschen rotieren", sagt der Trainer des VfL Rüdesheim, "und den ein oder anderen Spieler testen. Natürlich wäre es schön, eine Runde weiterzukommen, um dann auf einen Landesligisten zu treffen. Auch für das Selbstbewusstsein wäre ein Sieg nicht das falscheste Mittel. Aber der Pokal hat absolut keine Priorität für mich. Der Fokus liegt auf dem 12. August, an dem wir in Spabrücken antreten."

Den Gegner vom Bezirksliga-Auftakt kann Trinks am Freitag, 19 Uhr, in Winterbach beobachten. "Im Vorjahr hatten wir richtige Knaller mit Merxheim und Meisenheim", sagt Kay Warkus der Spielertrainer des gastgebenden SV. "In dieser Saison ist mir der Pokal egal. Den Abgang von Sebastian Weyl konnten wir nicht kompensieren, und es läuft noch nicht so rund. Ich sehe die Partie eher als Testspiel. Das Ergebnis ist nicht ganz so wichtig." Warkus selbst fällt wegen einer Schambeinentzündung noch aus.

Am Samstag, 16 Uhr, ist die Spvgg Hochstetten beim VfL Weierbach zu Gast. "Das ist die stärkste Bezirksklassenmannschaft, die im Wettbewerb ist", sagt der Hochstettener Spielertrainer Timo Bender. "In unserer momentanen Situation sehen wir das Spiel eher als Vorbereitung auf die Runde. Denn mit den vergangenen 14 Tagen war ich nicht zufrieden." Bender will in Weierbach auf mehreren Positionen noch Spieler testen. Er selbst ist nicht dabei. Die Verantwortung hat er Sven Bauer übertragen.

Das Gros der Spiele findet am Sonntag um 15 Uhr statt. Zu einem weiteren Vergleich zwischen Bezirksklasse West und Bezirksliga tritt der VfL Simmertal bei der SG Idarwald an. Keine leichte Aufgabe für die Simmertaler, denn die SG hat im TuS Mörschied bereits einen Bezirksligisten eliminiert, und das mit 5:2.

Am Sonntag tritt auch der SV Medard beim Bezirksliga-Konkurrenten FC Hohl Idar-Oberstein an. "Das ist der erste Härtetest bevor es in die Runde geht", sagt Benedikt Bernd. "Ich bin ganz froh, dass wir auf den FC Hohl treffen, da wir bereits im zweiten Punktspiel dort wieder antreten müssen." Der SV-Spielertrainer wird seine bestmögliche Aufstellung aufs Feld schicken, da er schon in der Vorbereitung sauber getrennt hat zwischen den Kadern der ersten und zweiten Mannschaft. "Der FC Hohl hat aufgrund seines Platzes Vorteile", sagt Bernd. "Ich hoffe aber, dass wir das spielerisch lösen können."

Die SG Pfaffen-Schwabenheim/ Bosenheim, der letzte verbliebene Kreisligist aus dem Kreis Bad Kreuznach, empfängt Bezirksliga-Neuling Karadeniz Bad Kreuznach. "Die Jungs sind schon heiß auf Sonntag", verrät SG-Trainer Michael Hirsch. "Keiner will so ein Spiel verlieren. Das ist für alle eine Herausforderung. Wir werden alles Mögliche in die Waagschale werfen, um zu gewinnen." In der Vorsaison warfen die Pfaffen-Schwabenheimer im mittlerweile abgeschafften Bezirkspokal drei Bezirksligisten aus dem Rennen und erreichten das Halbfinale. Doch dafür verlief die Saison in der Kreisliga enttäuschend. In dieser Runde möchte Hirsch – wenn möglich – in beiden Wettbewerben erfolgreich sein. "Pokal ist eine schöne Sache", sagt der Trainer. "Aber die Spiele kosten auch viel Kraft. Wir wollen in der Kreisliga angreifen und haben den Aufstieg als Ziel."

Auf Dienstag, 19.30 Uhr, verschoben wurde die Partie der SG Disibodenberg gegen die SG Alsenztal. Für die Gäste ist es das erste Pflichtspiel in der neu gegründeten Spielgemeinschaft. "Es geht endlich los", sagt Andreas Edinger. "Wir freuen uns auf unser erstes offizielles Spiel. Die Runde geht zwar vor, aber den Pokal nehmen wir gerne mit." Der Alsenztal-Trainer hofft auf ein Weiterkommen, denn dann hätte sein Team in der nächsten Runde ein Heimspiel gegen einen Landesligisten. Edinger ist aber auch bewusst: "Das wird ein sehr schweres Spiel." Gert Adolphi