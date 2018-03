Lautzert-Oberdreis setzt sich an die Tabellenspitze

Kein Teaser vorhanden

Gut im Griff hatten die Spieler des SV Niederfischbach II (vorne) ihre Gegner aus Ingelbach. Die Gäste siegten zum Auftakt knapp.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Sportfreunde Schönstein – HC Harbach 1:0 (0:0). Ein etwas glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg der Sportfreunde. Das Spiel war ausgeglichen und wurde zum Schluss etwas hektisch. Schönsteins Maik Schnell hatte wegen Foulspiels die Rote Karte gesehen (85.), so dass die Hausherren in den Schlussminuten um den Sieg bangen mussten. Letztlich reichte es aber zum knappen Sieg durch den Treffer von Bilan Akyol (60.).

SG Steineroth/Molzhain/Dauersberg – SG Malberg/Rosenheim II 3:2 (1:0). Die Gastgeber hatten die Partie überwiegend im Griff, lediglich zum Schluss ließen sie nach und verloren etwas die Ordnung. Zu ihrem Glück stand es zu diesem bereits 3:0 für die Heimelf. Sascha Benner hatte einen Schuss von Martin Schäfer unglücklich ins eigene Netz abgefälscht (39.), Daniel Quast (68.) und Kai Neubert (87.) hatten nach der Pause erhöht. Die Schlussphase wurde nach den Toren von Rene Weller (89.) und Benjamin Lüder (90.+1) noch einmal spannend.

SG Ingelbach/Borod-Mudenbach – SV Niederfischbach II 0:1 (0:1). Die Gastgeber hatten in der ausgeglichenen Partie mehr Ballkontakte, erspielten sich aber kaum Chancen. Die Gäste standen gut in der Abwehr, ließen nichts zu und waren bei Kontern gefährlich. Das Tor des Tages markierte Michael Herzog in der 20. Minute, als er einen Abwehrfehler der SG ausnutzte.

TuS Katzwinkel – SG Elkenroth/ Kausen 0:1 (0:1). Beide Mannschaften waren gleichwertig und ließen in den Abwehrreihen nicht viel zu. Markus Fürbass nutzte in der 35. Minute einen individuellen Fehler der TuS-Hintermannschaft zum Siegtreffer.

SG Fensdorf/Gebhardshain/Steinebach – SG Neitersen/Altenkirchen II 4:0 (0:0). Ein überraschender Sieg der Gastgeber, die mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie fanden. Zu Beginn hatten die Gäste mehr Spielanteile, erspielten sich aber keine Chancen. Durch einen Konter brachte Timo Hoffmann die Heimelf in Führung (50.). Die Gäste wirkten danach verunsichert und waren in der Folge in der Abwehr zu sorglos. So schraubten die Hausherren das Ergebnis in die Höhe: Die weiteren Treffer erzielten Stefan Theis (57., 63.) und Mario Frei (72.).

TuS Bitzen – VfL Hamm II 2:0 (1:0). Florian Wedde erzielte beide Treffer für Gastgeber Bitzen (5., 65.). Nach dem zweiten Gegentreffer war der Widerstand der Gäste gebrochen, zum Schluss hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können. In der 88. Minute sah Gästeakteur Andreas Krieger wegen Meckerns und Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte.

Spvgg Lautzert-Oberdreis – SG Niederhausen-Birkenbeul 5:1 (4:0). Nach den frühen Toren von Andreas Gallas (2., 8.) war das Spiel frühzeitig entschieden. Noch vor der Pause erhöhten Wladimir Gallas (40., Foulelfmeter) und Andreas Gallas (44.) auf 4:0. Den Ehrentreffer markierte Björn Geilhausen (89.); Andreas Wiegand (90.) stellte den alten Abstand wieder her. köt