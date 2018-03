Laura Simon schnappt sich neun Titel

Kein Teaser vorhanden

Neun Titel bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, da war Nationalschwimmerin Laura Simon von sich selbst überrascht.

Foto: Bernd Eßling

Mit 31 Siegen in der offenen Klasse dominierte die SG EWR Rheinhessen-Mainz die Rheinland-Pfalz Meisterschaften im Schwimmen. Maßgeblich zu diesem Erfolg trugen die Jugend-Nationalschwimmer Laura Simon und Kevin Wedel bei. Die Brustspezialistin sprang neunmal ins Becken und gewann neun offene Titel. "Ich hatte damit geliebäugelt, die 50 Meter Schmetterling zu gewinnen. Aber dass ich alles gewinne hätte ich wirklich nicht gedacht", freute sich die 18-Jährige.

Für ihren Teamkollegen Kevin Wedel war der Wettkampf ebenfalls ein Vorbereitungswettkampf für die Deutschen Meisterschaften im Mai. "Ich hatte mir vorgenommen so viele Strecken wie möglich zu gewinnen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte der 17-Jährige, der über neun Strecken ungeschlagen blieb. Lediglich über 200 Meter Freistil und über 100 Meter Brust wurde der Schüler Vizemeister. Die 100 Meter Brust gewann Vereinskollege Maximilian Pörksen in 01:05,76 Minuten. Pörksen peilt, wie sein gleichaltriger Teamkollege Wedel, bei der DM die Qualifikation für die Jugendeuropameisterschaften an. "Es läuft bisher alles nach Plan", sagte Pörksen und sprach dabei auch für Kevin Wedel.

Jana Kurpinski: zwei Titel

SG-Athletin Jana Kurpinski sicherte sich über 400 Meter Lagen in 5:04,05 sowie über 200 Meter Rücken (2:23,65) zwei offene Landestitel. Dominik Kopyto gewann in 24,99 Sekunden die 50-Meter-Freistil-Strecke. Der jüngste SG-Athlet auf dem ersten Podestplatz in der offenen Wertung war Tim Gieshold. Der 16-Jährige siegte über 1500 Meter Freistil in 16:50,11 gegen die ältere Konkurrenz.

Zu den 25 Einzeltiteln erkämpften sich die SG-Sportler über alle möglichen Staffeln der Veranstaltung Titel und verteidigten dabei ihre sechs Staffel-Siege des Vorjahres. Zwei Nachwuchssportler der SG machten bei den Titelkämpfen besonders auf sich aufmerksam. Luisa Nickles (13) und Erik Schmahl (12) blieben in ihrer Altersklasse ungeschlagen.

Erfolgreichste Schwimmerin des Mainzer Schwimmvereins war Vanessa Gimmer. Die 16-Jährige ergatterte über 400 Meter und 800 Meter Freistil (4:34,38 und 9:32,31 Minuten) Siege in der offenen Klasse. Damit belegte der MSV im Medaillenspiegel in der offenen Wertung hinter dem SC Poseidon Koblenz Rang drei.

Budenheimer auf Rang vier

Auf Rang vier schaffte es, ebenfalls mit zwei offenen Titeln, die DJK SF Budenheim. Beide Siege erkämpfte die 15-Jährige Lisa Deufel über 200 Meter Schmetterling sowie über 200 Meter Freistil (2:28,09 und 02:12,13 Minuten). Marlena Napp (17) vom 1. SSV Ingelheim schaffte es in der offenen Klasse zwei Mal auf Rang zwei und ein Mal auf Platz drei.

Erik Cesla (15) erreichte in der offenen Klasse über 1500 Meter Freistil Rang vier, sicherte sich bei seinen zwei Starts zwei Jahrgangstitel und war damit erfolgreichster Undine-Starter. Sein Vereinskollege und Nationalschwimmer Dimitri Colupaev (22) reist heute, zwei Wochen vor der Deutschen Meisterschaft, aus Los Angeles an und war somit in Neustadt nicht am Start. Für den USC Mainz kam die 12-jährige Adaugo Öznur Okoro in ihrem Jahrgang dreimal aufs Podest.

Insgesamt war der Wettkampf aus Mainzer Sicht ein voller Erfolg. Schon ab Freitag werden in Darmstadt die Süddeutschen Meisterschaften ausgetragen. Mit dabei sind zahlreiche Mainzer Athleten. Paula Widmer