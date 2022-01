Auch wenn Lars Kraus, Coach der Handballer der HSG Obere Nahe, nicht so recht weiß, ob er die Tatsache, dass sich der Verband für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen hat und sein Team damit am heutigen Samstag (17.30 Uhr) zu Hause in der Stadenhalle in Tiefenstein gegen die DJK/MJC Trier ran muss, positiv bewerten soll, kann er doch relativ entspannt in die noch verbleibenden Partien der Verbandsliga West gehen.