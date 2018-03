Land-Piloten erobern das Podium am Norisring

Kein Teaser vorhanden

Nach einem Startunfall im Samstagsrennen zeigte Land-Pilot Jaap van Lagen im sonntäglichen Durchlauf seine Qualitäten und kämpfte sich vom 14. Startplatz bis auf Position vier vor.

Foto: byJogi

In Lauf acht holten sich Harrie Kolen und Wolf Nathan zwischen Dutzendteich und Grundig-Kehre die Ränge eins und zwei sowie Position vier mit Hoevert Vos in der Amateurwertung. Teamkollege Jaap van Lagen fiel in seinem Lauf allerdings aus. In Saisonrennen Nummer neun triumphierte das Land-Trio dann die B-Wertung komplett und besetzte in der Reihenfolge Vos, Kolen und Nathan das Podium. Auch van Lagen zeigte ein gutes Rennen: Von Startposition 14 ins Rennen gegangen, fuhr er bis auf Rang vier der Profiwertung vor und sammelte so wertvolle Punkte für die Meisterschaft.

Die Porsche-Cup-Piloten gehen nun in die Sommerpause. Am 19./20. August geht es dann auf dem Nürburgring weiter. jogi

Lauf 8, B-Wertung: 1. Harrie Kolen (NL), 24:35,467 Minuten; 2. Wolf Nathan (NL), beide Land-Motorsport, +1 Runde; 3. "Bill Barazetti" (D), MRS GT-Racing, +1 Runde. – Lauf 9, A-Wertung: 1. René Rast (D), Team tolimit, 32:10,158 Minuten; 2. Kévin Estre (F), Attempto Racing, +17,820 Sekunden; 3. Norbert Siedler (A), Konrad Motorsport, +30,973; 4. Jaap van Lagen (NL), Land-Motorsport, +30,986. – Lauf 9, B-Wertung: 1. Hoevert Vos (NL) 32:10,617 Minuten; 2. Harrie Kolen (NL) +26,079 Sekunden; 3. Wolf Nathan (NL), alle Land-Motorsport, + 32,967. – Punktestand nach 9 von 17 Läufen; A- Wertung: 1. René Rast (D), 136 Punkte; 2. Sean Edwards (GB), 125; 3. Kévin Estre (F), 124; 4. Norbert Siedler (A), 109; 5. Jaap van Lagen (NL), 89. – Punktestand B-Wertung: 1. ‚Bill Barazetti’ (D), 146 Punkte; 2. Harrie Kolen (NL), 142; 3. Wolf Nathan (NL), 140.