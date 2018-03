Landessportfest steigt in Neuwied

Kein Teaser vorhanden

Noch bevor das Landesjugendsportfest offiziell startet, gibt es schon die ersten Sieger: Die Sportjugend Rheinland und die Stadt Neuwied haben gemeinsam zu einem Malwettbewerb aufgerufen, dessen Gewinner nun gekürt wurden. Den ersten Platz belegte der Entwurf der Klasse 6 c der Integrierten Gesamtschule Neuwied. "Mit viel Kreativität haben die Schüler jede der zwölf Sportarten dargestellt", so Jens Boettiger, stellvertretender Vorsitzender der Sportjugend Rheinland. Die Siegerehrung wird im Rahmen des Landesjugendsportfestes stattfinden, aber das Siegerbild wird schon vorher die Plakate zur Veranstaltung schmücken.

Nicht nur die Teilnehmer am Plakatwettbewerb sollten sich den Termin vormerken, denn es gibt viel zu erleben. Das Sportfest wird am Freitag, 9. September, mit einem Schulaktionstag im Raiffeisenstadion eröffnet. Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten – von Korbball bis Fußball – warten an diesem Tag auf die Schüler. Jung und Alt sind eingeladen, sich die Wettkämpfe anzuschauen oder samstags die Mitmachangebote – von Klettern bis Spielmobil – auszuprobieren.