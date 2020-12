Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 11:28 Uhr

Land ist für Patronatsbauten verantwortlich

Patronatsbauten gehen auf die Zeit nach den napoleonischen Kriegen (bis 1801) zurück. In der anschließenden Säkularisation (von saeculum, Kirchenlateinisch: das Weltliche) wurden Kirchen und Klöster enteignet und gingen in staatliche Hände über. Das Prämonstratenserkloster Arnstein wurde 1803 aufgehoben, die Gebäude gingen zunächst an das Herzogtum Nassau über.