Rund 14.000 Lahnsteiner sind am Sonntag, 26. September, aufgerufen, den 20. Bundestag sowie den künftigen Oberbürgermeister der Stadt zu wählen. Die Wahlbenachrichtigungen für diese Wahlen sowie eine mögliche Stichwahl für die Oberbürgermeisterwahl am 10. Oktober werden in den nächsten Tagen bei den Stimmberechtigten eingehen.