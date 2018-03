Läufer fiebern dem Marathon entgegen

Mittelrhein-Marathon – Es ist angerichtet. Die Vorbereitungen der achten Auflage des Mittelrhein-Marathons von Oberwesel bis ans Deutsche Eck befinden sich acht Tage vor dem Start auf der Zielgeraden. Neben zahlreichen nationalen und internationalen Spitzenläufern wird es in diesem Jahr beim Hochwald-Mittelrhein-Marathon auch einen spektakulären Weltrekordversuch zu bestaunen geben.

Mehrere Generationen waren beim Hochwald Mittelrhein Marathon unterwegs. Foto: Thomas Frey

"Im Prinzip kann es morgen schon losgehen. Wir werden in der kommenden Woche nur noch letzte Telefonate führen. Die Organisation und Planungen sind, wie es sich für eine Veranstaltung in dieser Größenordnung gehört, durchgeführt. Polizei, Feuerwehr, Helfer, insgesamt alle Beteiligten sind bestens vorbereitet", erklärte Alexander Berger, Geschäftsführer der Mittelrhein Marathon Management GmbH, auf der Abschlusspressekonferenz.

Doch auf dem Kopfsteinpflaster in Rhens gab dann der Schweizer Severin Widmer Gas und sprengte das Feld. Foto: Thomas Frey / Denise Hülp

Um 16.30 Uhr machen die Inline-Skater am kommenden Samstag, 2. Juni, mit ihrem Marathon den Auftakt in Oberwesel. In diesem Rahmen wird es auch zum Weltrekordversuch kommen. Der Inhaber des Weltrekordes im Rückwärtsskaten, Werner Fischer (München), will seine eigene Bestzeit unterbieten und so einem Athleten aus Estland zuvorkommen, der für den Berlin-Marathon seinerseits einen Weltrekordversuch angekündigt hat. 1:45:56 Stunden skatete er 2006 in Berlin, diesmal peilt er eine Zeit um 1:30 Stunden an. Auch das Feld der vorwärts fahrenden Inliner kann sich sehen lassen. Viele internationale Spitzenfahrer lassen auf der schnellen Strecke auf einen neuen Streckenrekord hoffen. "Bei den Skatern zählt unsere Strecke neben Berlin zu den beliebtesten in Deutschland. Wir erwarten circa 1300 Inliner", sagt Berger.

Der Start des Laufmarathons ist für 17.40 Uhr in Oberwesel angepeilt. Prominentester Läufer ist Tobias Sauter von der SG Spergau. Die Bestzeit des ehemaligen deutschen Marathonvizemeisters und WM-Teilnehmers liegt knapp zehn Minuten unter dem im vergangenen Jahr aufgestellten Streckenrekord von 2:27:30 Stunden. "Erfahrungsgemäß werden weitere Spitzenläufer noch kurzfristig nachmelden. Die Wetterprognosen sind außerdem sehr gut", ergänzt der Sportliche Leiter Lothar Hirsch.

Vorjahressieger Charai Abderrazzak (LG Laacher See) wird in diesem Jahr über die Halbmarathondistanz an den Start gehen und zählt dort zum Favoritenkreis. Bei den Frauen wird über diese Distanz erneut Oka Izumi, die dreifache Siegerin aus der japanischen Partnerstadt von Oberwesel, Ome, am Start sein und vorn erwartet.

Die Polizeidirektionen Koblenz und Boppard werden mit fast 100 Beamten im Einsatz sein. "Wir stoßen an diesem Tag an die Grenzen der Belastbarkeit. Denn gleichzeitig finden mit "Rock am Ring" und dem Rheinland-Pfalz-Tag in Ingelheim weitere Großveranstaltungen statt. Wir haben aber erfahrene Beamte im Einsatz, die die Sperrung der Bundesstraße 9 durchführen und entlang der Strecke für einen geordneten Verlauf sorgen", sagt Einsatzleiter Hans-Werner Franz.

Im Vorfeld der achten Auflage heimste der Mittelrhein-Marathon bereits einen Preis ein. Klaus-Dieter Welker, Vizepräsident Sport vom LV Rheinland, verlieh den Veranstaltern eine Urkunde für den zweiten Platz im Volkslauf Schülerpreis und lobte die Nachwuchsförderung durch den Mini-Marathon, für den in diesem Jahr bereits 1500 Kinder, die eine Strecke von etwa 1000 Metern laufen, kostenfrei angemeldet sind.

Nachmeldungen sind bei der Marathon-Messe im Kurfürstlichen Schloß Koblenz möglich. Die Messe öffnet ihre Pforten am Freitag, 1. Juni, von 13 bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 15 Uhr. Hirsch: "Auch wenn keine andere Laufveranstaltung mit vergleichbaren organisatorischen Problemen behaftet ist, wie zum Beispiel der Transport der Läufer in Zügen und der Vollsperrung der Bundesstraße, ist alles im grünen Bereich. Wir freuen uns auf den Start."

Z Weitere Infos gibt es unter www.mittelrhein-marathon.de