Kunstflug-WM in Winningen: Lokalmatador Bastian Pause will vorn mitfliegen

Deutsche Meisterschaft im Segelkunstflug – Bastian Pause sitzt im Tower des Verkehrslandeplatzes Koblenz-Winningen und hat viel zu tun. Wie am Fließband werden Segelflieger in die Luft geschleppt, immer mehr Piloten nutzen das gute Wetter zum Training für die 21. Deutschen Meisterschaften im Segelkunstflug, die vom Aero-Club Koblenz ausgerichtet werden.

Liebe Leser, orientieren Sie sich kurz, genießen und staunen Sie. Ganz so nah wie die Kamera unseres Fotografen können Sie die deutschen Meisterschaften im Segelkunstfliegen in Winningen zwar nicht erleben, spektakuläre Drehungen und Kunstflüge werden aber ab Samstag bis kommenden Freitag auch vom Boden aus zu sehen sein.

Foto: Thomas Frey – Frey-Pressebild

Irgendwann im Lauf des Tages will auch Pause den Lotsenstuhl im Kontrollturm mit dem engen Sitz in seiner Maschine tauschen, "aber ich kann mich nicht aus der Organisation heraushalten, denn ich habe als einziger im Verein Meisterschaftserfahrung", meint er. "Ich trage auf beiden Schultern."

Bastian Pause Foto: Frey-Pressebild

Der Koblenzer Student und künftige Mathematik- und Physiklehrer begann 1998 als 14-Jähriger mit der Fliegerei, erwarb drei Jahre später die Segelfluglizenz sowie 2005 die Kunstflug-Berechtigung und ist, nach einer Zusatzausbildung, seit sechs Jahren auch als Fluglehrer tätig. "Mehr kann man in der Sportfliegerei eigentlich nicht erreichen, höchstens noch Flugprüfer werden." Ein Einstieg bei der Lufthansa wurde dem Brillenträger verwehrt, so bleibt's bei der Fliegerei als zeit- und kostenintensives Hobby, für das es neben Geduld und Ehrgeiz "fliegerischen Instinkt sowie Orientierungsvermögen im Raum" braucht.

In Winningen startet Bastian Pause als einziges Aero-Club-Mitglied bei der DM in der Advanced-Klasse in einem Flugzeug des Fördervereins, wie die Hälfte der 42 Meisterschaftsteilnehmer. "Eine neue Maschine kostet bis zu 100 000 Euro", erklärt er, "ein gebrauchter Kunstflug-tauglicher Flieger liegt bei 25 000 Euro." Wobei die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt. Die Advanced-Klasse wurde "als zweite Liga" vor sieben Jahren für Einsteiger eingeführt und kam gut an, wie die Teilnehmerzahlen zeigen. "Unlimited ist aber die Klasse der wahren Meister", betont Pause.

Auf Rat seines Trainers Stefan Hau, Wettbewerbsleiter dieser Meisterschaften, verzichtet der Koblenzer Aeronaut auf einen Start in der Spitzenliga: "Lieber bei Advanced vorn dabei als bei Unlimited unter ferner." Ehefrau Kristina ("Wir haben vor zwei Monaten geheiratet") freut sich, obwohl selbst Fliegerin, über diese Entscheidung: "Sie ist etwas ängstlich." Denn bei speziellen Figurengruppen in der Unlimited-Klasse, dem Rollenkreisel zum Beispiel, wirkt eine erhebliche negative Belastung auf den Piloten ein. "Dabei wird das Blut in den Kopf gepresst, das ist schmerzhaft und sehr unangenehm und kann bei fehlender Fitness an den Rand der Ohnmacht führen."

Das Thema Unlimited ist für Pause aber noch nicht vom Tisch: "Da will ich hin, unter die Top Ten der deutschen Kunstflieger." Bei seinem DM-Debüt auf dem Flugplatz Rothenburg in Görlitz wurde er gleich Advanced-Vizemeister, letztes Jahr reichte es an gleicher Stelle zum vierten Platz, dazwischen lag in Finnland ein WM-Start in der Nationalmannschaft. Deutschland wurde Zweiter, Pause verfehlte den Sprung unter die besten drei Teampiloten.

Nächstes Jahr, wiederum in Finnland, lockt erneut eine Mannschafts-WM. "Wenn es gut läuft hier in Winningen, kann ich mich dafür qualifizieren." Einige der besten Kunstflieger reisen nach den Titelkämpfen an der Mosel gleich weiter zur WM in die Slowakei. Pause verzichtet: "Die privaten Kosten liegen bei 2500 Euro." Außerdem hat seine Frau ein Wörtchen mitzureden, "sie will ihre Flitterwochen nicht auf einem Flugplatz in der Slowakei verbringen."

Von unserem Mitarbeiter

Thomas Wächtler