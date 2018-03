Kribbelnde Vorfreude aufs olympische Debüt

Maral Feizbakhsh, für den TV Wattenscheid startende Mainzerin, will über 4 x 400 Meter ins Finale.

Gibt am Freitag ihr Olympiadebüt in der 4x400-Meter-Staffel: Maral Feizbakhsh.

Foto: Archiv/Birkenstock – Wolfgang Birkenstock

Am Dienstagabend war Maral Feizbakhsh zum ersten Mal im Londoner Olympiastadion. "Ein Hammergefühl", umreißt die 22-Jährige ihre Eindrücke rund um Robert Hartings Diskuswurftriumph. Wie der Berliner Bär sein Trikot zerriss und anschließend mit ungeahnter Leichtigkeit über die Hürden hüpfte, "das war schon eine gute Show".

Am Freitagabend wird Feizbakhsh erneut im Olympiastadion sein. Dann allerdings nicht auf der Tribüne, sondern auf der Tartanbahn. Mit der 4x400-Meter-Staffel des Deutschen Leichtathletikverbandes will die Mainzerin, die für den TV Wattenscheid startet, dafür sorgen, dass sie am Samstag noch einmal laufen dürfen. "Wenn wir das Finale erreichen würden, hätten wir unser Ziel erreicht", sagt sie. "Dafür werden wir im Vergleich zu Helsinki noch eine Schippe drauflegen müssen. Aber das können wir."

In Helsinki waren Esther Cremer, Janin Lindenberg, Christiane Klopsch und Fabienne Kohlmann in 3:27,81 Minuten Fünfte der Europameisterschaften geworden. Feizbakhsh, die durch einen Fehlstart im DM-Finale die Chance auf einen EM-Einsatz eingebüßt hatte, qualifizierte sich am selben Tag in Dormagen zumindest als Ersatzläuferin – und am Tag der olympischen Eröffnungsfeier rannte sie bei der DLV-Gala in Weinheim auf den allerletzten Drücker anstelle von Christiane Klopsch ins Quartett.

Für Feizbakhsh ist es der erste ganz große internationale Wettkampf, und auch ihre Staffelkolleginnen stehen vor ihrer olympischen Premiere. Und dafür macht die aus der Jugend des USC Mainz hervorgegangene Athletin einen wenig nervösen Eindruck. "Eigentlich bin ich ganz locker", sagt Feizbakhsh, "aber beim Gedanken, am Freitag vor 80 000 Menschen zu laufen, kribbelt's."

In Aktionismus verfallen die deutschen Langsprinterinnen bis dahin nicht. Zwar war gestern trainingsfrei, und heute steht nur leichte Bewegung auf dem Plan, doch Besuche an den diversen Sportstätten gehören nicht zum Programm. "Wir dürften sowieso nur ins Olympiastadion", sagt Feizbakhsh, "für alle anderen Wettkämpfe müssten wir uns erst einmal Karten besorgen." Ohnehin aber gelte die volle Konzentration dem bevorstehenden Staffelstart.

Langweilig, versichert die 22-Jährige, werde es trotzdem nicht. "Hier passiert überall so viel", schwärmt Feizbakhsh. Vom Zimmer seines Apartments aus blicke das Staffelquartett in den Olympiapark, "wo Millionen von Menschen rumlaufen. Heute morgen um 6 Uhr haben wir von draußen schon Marschmusik gehört. Und jeder Gang zur Mensa ist ein Abenteuer: Die ist riesig, hier gibt es Essen aus allen Ländern. Bis man gefunden hat, was man sucht, ist der halbe Tag vorbei."

Genügend Daumendrücker hat Maral Feizbakhsh auch vor Ort. Nicht nur, dass ihr Freund und ihre Mutter nach London gekommen sind – obenrein lebt auch ein großer Teil ihrer aus dem Iran stammenden Familie in der englischen Hauptstadt. "Das ist super", sagt die junge Athletin. "Da passt alles zusammen. Der Einzug ins 4x400-Meter-Finale soll die Krönung werden. Peter H. Eisenhuth