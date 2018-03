Kreispokal: Ex-Coach Gornus führt Auderath zum klaren Derby-Sieg

Kein Teaser vorhanden

Bester Mann auf dem Platz: Auderaths Kapitän und Ex-Trainer Andreas Gornus (in Gelb-Blau) traf im Kreispokal-Derby vor 200 Zuschauern gegen B-Klasse-Absteiger SG Lutzerath beim 4:2-Sieg doppelt – genau wie Neuzugang Markus Laux.

Foto: Alfons Benz

Neben dem SV Beurener Höhe (4:2 in Ellenz II), der SG Cochem II (3:0 in Weiler-Gevenich II), der SG Urmersbach II (1:0 bei Vordereifel II), der SG Hambuch II (3:0 gegen Illerich II) und der SG Moselkern II (6:1 bei Treis-Karden II) hat sich im Hit der zweiten Qualifikationsrunde die SG Auderath/Alflen vor 200 Zuschauern gegen Lokalrivale und B-Klasse-Absteiger SG Lutzerath mit 4:2 (2:1) durchgesetzt.

Im Derby der C-Ligisten, die beide als Aufstiegsaspiranten gehandelt werden, kam Auderath mit dem neuen Trainer Ralf Hamper gegen die Elf von Wolfgang Breitscheidel, der in Lutzerath auch erst seit wenigen Wochen das Sagen hat, vom Anpfiff an besser ins Spiel – auch wenn es bis zum 1:0 durch Andreas Gornus 37 Minuten dauerte. Lutzerath atmete durch, als Alexander Hieronimus einen Eckball direkt zum 1:1-Ausgleich ins Netz brachte (42.) – aber nicht lange. Mit einem sicher verwandelten Elfmeter markierte Gornus den 2:1-Halbzeitstand. Der ehemalige Spielertrainer und Vorgänger von Hamper spielte im Sturm und war der beste Mann auf dem Platz.

Zudem überzeugte ein Neuzugang auf Auderather Seite: Markus Laux, der von der SG Mehren/Darscheid (Kreisliga B Eifel) kam und schon in der Rheinlandliga für die SG Laufeld kickte, blieb es mit seinen beiden Toren zum 3:1 und 4:1 (53., 74.) vorbehalten, seiner Elf das Weiterkommen im Pokal zu bescheren. Das Tor zum 4:2-Endstand durch Lutzeraths Daniel Musielik (90.) war dann nur noch Ergebniskosmetik. Kurz zuvor hatte der Torschütze noch einen Elfmeter verschossen (79.) und sein Teamkamerad Sebastian Hammes die Ampelkarte gesehen (75.).

Auderaths Coach Hamper war nach dem Sieg bei seinem Debüt zufrieden: "Nach dem Weggang von Stürmer Dominic Hülsemann haben wir einen kompletten Umbuch begangen. Ich bin froh, dass wir uns zu Hause als homogene Truppe vernünftig präsentieren konnten." Sein Gegenüber Breitscheidel erkannte den Sieg an: "Auderath ist für mich der Aufstiegsfavorit und das haben sie auch gegen uns gezeigt. Aber wir haben auch noch sehr viel Luft nach oben, auch weil einige Stammspieler nicht gespielt haben." Lutzerath startet an Samstag (17 Uhr) gegen Moselkern II in die Meisterschaft der Kreisliga C Mosel/Eifel. Auderath spielt einen Tag später um 14.30 Uhr bei der Reserve des SSV Ellenz-Poltersdorf. alb/bon