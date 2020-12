Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 18:29 Uhr

Kreisgebiet Kreisliga A: Rheinland Mayen trotzt Andernach II ein Remis ab Im Nachholspiel der Kreisliga A Rhein/Ahr haben sich der SV Rheinland Mayen und die Rheinlandliga-Reserve aus Andernach 2:2 (1:0) unentschieden getrennt. Im Mayener Nettetal gingen die Hausherren zweimal durch Manuel Schmitt (19., 78.) in Führung.