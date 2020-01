Schöpferische Zerstörung nannte der Ökonom Joseph Schumpeter den Prozess, der in einer Marktwirtschaft ständig abläuft und sie letztlich am Leben erhält: Neue Ideen verdrängen altes Denken, junge Firmen laufen den Platzhirschen den Rang ab, Kreativität stellt gewachsene Strukturen infrage. Schumpeter beschreibt, dass beides untrennbar zusammengehört: Innovation, die uns voranbringt. Und das Absterben dessen, was bisher unverzichtbar schien.