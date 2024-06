Kommentar zur Bürgermeisterwahl in der VG Betzdorf-Gebhardshain: Ruhe ist die erste Brenner-Pflicht

Anzeige

Denn auch in der Alt-VG Betzdorf, quasi bei den Auswärtsspielen, konnte der Gebhardshainer überzeugende Resultate erzielen. Wenig zu spüren von einer Kluft, die sich an der ausradierten kommunalen Grenze auftut. Heißt mit anderen Worten: Die Erwartungshaltung an den Verwaltungsfachmann ist groß. Jetzt, so richtig in Amt und Würden, muss er unter Beweis stellen, dass er die Gabe besitzt, diesen Vertrauensvorstoß auch in eine Politik umzumünzen, die vereint statt ausgrenzt. Keine leichte Aufgabe angesichts der Vorgeschichte(n) und angesichts der Probleme, die die Aufarbeitung mit Sicherheit noch mit sich bringen wird. Ruhe ist die erste Brenner-Pflicht.