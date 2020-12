Wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik greift der Staat in der Corona-Krise in das Leben jedes Einzelnen ein. Wesentliche Grundrechte wie die Versammlungs-, die Bewegungs- und die Religionsfreiheit sind eingeschränkt. Die Bundesbürger tragen diese drastischen Einschränkungen mit. 95 Prozent der Deutschen befürworten, dass sich jetzt nicht mehr als zwei Menschen gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen. Das ist das erstaunliche Ergebnis einer ARD-Umfrage.