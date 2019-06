Die Menschen in der Eifel gelten zuweilen als grantig und dennoch freundlich, als gläubig und gutgläubig, als offen und verschlossen, als fröhlich und nachdenklich, als gelassen und kämpferisch, als laut und leise. Ein ganz besonderer, rheinischer Menschenschlag der Gegensätze! So wie Andrea Nahles aus Weiler in der Vordereifel. Spätestens nach dem desaströsen Wahlergebnis für ihre SPD vor einer Woche war klar, dass sie sich auf dem glatten Berliner Parkett nicht länger würde halten können, zumal immer mehr Genossen ihr unverhohlen in den Rücken fielen.