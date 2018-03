Köksalan sorgt für internationalen Farbtupfer

Kein Teaser vorhanden

Foto: Julia Rau

Der 29-jährige Köksalan reitet erst seit fünf Jahren überhaupt – und zum zweiten Mal in Verbindung mit dem Amateur-Springreiterclub. Vor Hachenburg war er in Donaueschingen erfolgreich. Hachenburg gefalle ihm ausgemacht gut, besonders wenn man gewinne. Köksalan strebt eine Profilaufbahn an: "So gut wie möglich will ich werden", übersetzt seine Frau. Er selbst sagt: Inshallah! cw