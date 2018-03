Knut Seelbach wird Vierter beim Gückellauf

Kein Teaser vorhanden

Vom Start weg drückten die Favoriten mächtig aufs Tempo: Knut Seelbach (Startnummer 12) von der SG Niederhausen-Birkenbeul) blieb zunächst am späteren Sieger Christian Biele (635), dem Zweiten Alexander Brushinski (627) und dem Dritten Sven-Christian Sidenstein (640) dran.

Foto: Thorsten Wroben

Die Akteure an der Spitze hatten sich nach dem Start recht schnell vom übrigen Feld abgesetzt. Seelbach lief dann eine Zeit lang mit Stefan Klöckner (VfL Kirchen) gleichauf, bevor sich Seelbach absetzen konnte und seinen Vorsprung auf Klöckner auf 17 Sekunden ausbauen konnte. Insgesamt finishten 153 Läufer beim Hauptwettbewerb.

Schnellste Frau des Tages wurde wurde Rebekka Otterbach (TuS Deuz) in 41:31 Minuten. "Stars" der heimischen Laufszene wie Markus Mockenhaupt (VSG Alsdorf) und Thomas Tremmel (TuS Deuz) hatten auf einen Start verzichtet; Sabrina Mockenhaupt (LG Sieg) fehlte wegen ihres Starts bei der EM über 10 000 Meter.

Beste Stimmung herrschte am Streckenrand, an dem zahlreiche Zuschauer die Athleten enthusiastisch anfeuerten und aus mehreren Boxen laute Musik dröhnte. Erfreulich war auch die Resonanz beim Bambinilauf, in dem 57 junge Läufer an den Start gingen. Der nächste Lauf des Ausdauer-Cups ist am Samstag, 11. August, in Friesenhagen. Thorsten Wroben