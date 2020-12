Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 16:45 Uhr

Kein Weltklang-Festival

Das für 26. September geplante Weltklangfestival in der Stadthalle in Katzenelnbogen, organisiert von Matthias Frey, ist abgesagt. Wie Frey mitteilte, könnten durch die Abstandsregeln in der Stadthalle maximal nur 100 Zuhörer das Festival besuchen.