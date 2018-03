Kein Mittel gegen Konterfußball

Tobias Rieger kniete nach dem Schlusspfiff neben Christian Schweizer und sprach dem seinem Torwart Mut zu. Mit 2:3 (0:2) hat die TSG Hechtsheim Mittwochabend ihr erstes Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga gegen den SV Geinsheim verloren.

Metealp Akcay (rechts) hatte mit Defensivaufgaben mehr als genug zu tun. Der Rechtsverteidiger der TSG Hechtsheim konnte sich nur wenige Ausflüge nach vorne genehmigen.

Foto: Harry Braun

Hechtsheim – Tobias Rieger kniete nach dem Schlusspfiff neben Christian Schweizer und sprach dem seinem Torwart Mut zu.

Mit 2:3 (0:2) hat die TSG Hechtsheim Mittwochabend ihr erstes Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga gegen den SV Geinsheim verloren. Doch der Schlussmann trug am wenigsten Schuld an der Niederlage. "Wir haben uns ein bisschen blöd angestellt", sagte Rieger. 0:2 hatten die Hechtsheimer zur Pause bereits hinten gelegen, sich dann aber herangekämpft und den Ausgleich erzielt.

"Und dann kassieren wir quasi im direkten Gegenzug das dritte Tor durch einen Konter. Da hätten wir hinten einfach mal sicher stehen müssen, um hier vielleicht noch mit einem Unentschieden rauszugehen", haderte der Hechtsheimer Coach. Durch den Sieg im ersten Spiel reicht den Geinsheimern jetzt am Sonntag (15 Uhr) auf eigenem Platz schon ein Remis, um den Aufstieg klarzumachen. "Da werden sie sich dann wohl hinten reinstellen und auf Konter lauern", vermutet Rieger.

91 Tore in 30 Spielen

Und kontern kann der SVG. Spielerisch kam vom Tabellenzweiten aus der Bezirksliga Vorderpfalz in der Anfangsphase wenig. Die Hechtsheimer kontrollierten den Ball, ohne allerdings sonderlich gefährlich zu sein. In der 14. Minute hatte TSG-Goalgetter Amir Hodzic eine gute Gelegenheit, doch der Stürmer kam nach einem Freistoß von Ali Topcu einen Schritt zu spät. Erst in der 20. Minute deuteten die Geinsheimer erstmals an, warum sie in der abgelaufenen Spielzeit in 30 Spielen 91 Tore erzielt haben. Ein Steilpass – und plötzlich lief Frank Linzenmeier alleine auf Schweizer zu. Doch der TSG-Keeper klärte zur Ecke. Mit Folgen.

Der Ball segelte in den Strafraum, Pascal Nebel stieg hoch und versenkte die Kugel. Überhaupt hatten die Hechtsheimer Probleme mit dem robusten Mittelstürmer, der in der regulären Saison 37 Treffer erzielt hat.

Hechtsheims bester Torschütze nahm sich hingegen in der 35. Minute selbst aus dem Spiel. Eine Rangelei im Strafraum, und der Schiedsrichter zeigte sowohl Amir Hodzic als auch Geinsheims Viktor Schäfer die Rote Karte. Als Nebel dann in der 40. Minute noch das 2:0 nach einem Konter erzielte, schien das Spiel schon gelaufen.

"Aber wir haben in der zweiten Halbzeit nicht aufgesteckt, uns weiter Chancen herausgespielt und sind dann ja auch zu unseren Toren gekommen", sagte Rieger. In der 49. war Tugay Genc nach einer Ecke zur Stelle und verkürzte auf 1:2. Die TSG setzte nach und schaffte in der 77. Minute den Ausgleich. Ubaid Tarzi drückte eine Freistoßflanke über die Linie.

Doch wie bereits erwähnt, währte die Freude nicht lange. Mal wieder ein Steilpass, Christoph Appel hatte freie Bahn und verwandelte. Besonders bitter: Das Tor war eigentlich irregulär. Der Geinsheimer hatte klar im Abseits gestanden. "Es wäre wichtig gewesen, hier zu gewinnen. So hätten die Geinsheimer im Rückspiel kommen müssen", sagte Rieger, der bis Sonntag seine Spieler wieder aufbauen und sich vor allem eine Lösung für das Sturmzentrum einfallen lassen muss. "Wir haben leider nur einen echten Stürmer", sagte Rieger. Und das ist Amir Hodzic – und der ist gesperrt. Christian Vogt

TSG Hechtsheim: Schweizer – Schickel (81.Frank), Colon (76.Mader), Karakaya, Akcay – Sonnack, Syska, Topcu, Genc (60.Tarzi) – Gündogdu – Hodzic.