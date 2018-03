Kein Hehl aus der Enttäuschung gemacht

Kein Teaser vorhanden

Auf die lange Wartezeit mochte sie den vierten Platz nicht schieben, aber Katharina Bauer musste sich mehr als zwei Stunden gedulden, bis sie bei 4,20 Meter in den Wettkampf eingreifen konnte.

Foto: Wolfgang Birkenstock

Bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften der Leichtathleten in Kandel gelang Katharina Bauer am Samstag nur ein gültiger Versuch. Über nur 4,20 Meter. Und diese Höhe reichte für die Athletin des USC Mainz nur zum vierten Platz.

Balian Buschbaum war anschließend weit davon entfernt, dieses Resultat schönreden zu wollen. "Ja", sagte Bauers Trainer, "das ist enttäuschend." Weniger die Platzierung – Rang vier wäre in Ordnung gewesen, wenn Bauer nicht dreimal an 4,30 Meter gescheitert wäre. "4,30 sind für sie eigentlich keine Höhe mehr", sagte der Coach. "Wenn man bei 4,20 Meter einsteigt, ist das ein Signal dafür, dass man 4,30, 4,40 oder 4,50 draufhat. Und das war in dieser Saison ja auch so."

"2012 insgesamt super gelaufen"

Tatsächlich kann Bauer auf das beste Jahr ihrer bisherigen Karriere zurückblicken. Die 22-Jährige steigerte sich von 4,25 auf 4,42, bewegte sich zudem ziemlich konstant auf diesem Niveau und scheiterte sogar nur knapp an der Olympianorm von 4,55 Meter.

"Insgesamt ist es doch super gelaufen", sagt sie. "Es war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass ich nach meiner Fußverletzung und den mentalen Problemen eine so gute Saison hinbekommen würde." Die Erinnerungen an den schweren Sturz bei den Hallenmeisterschaften 2011 holten sie bei ihren Wettkämpfen 2012 jedenfalls nicht mehr ein. Auch körperlich war Bauer am Samstag in guter Verfassung. Dass die technische Vorbereitung auf Kandel in den vorangegangenen Wochen nicht optimal gewesen sei – wegen wieder auftretender Schmerzen im Fuß konnte Bauer kaum Sprünge machen -, wollte die USC-Athletin nicht als Entschuldigung anbringen. "Das macht mir eigentlich nicht so viel aus."

Vielleicht war es die schier unendliche Warterei. 17 Teilnehmerinnen umfasst das U23-DM-Feld im Stabhochsprung, die Anfangshöhe betrug 3,40 Meter. Bauer musste sich 2:10 Stunden gedulden, bis die Latte auf 4,20 Meter gelegt wurde. Dass sie dadurch mürbe geworden sei, mochte die Athletin allerdings nicht bestätigen. "Über die 4,20 bin ich ja relativ souverän drübergekommen", sagte sie, "deshalb möchte das Ganze nicht auf die Wartezeit schieben."

4,25 Meter ließ Bauer aus, die verbliebenen Konkurrentinnen Annika Roloff, Caroline Hasse und Anjuli Knäsche sprangen allesamt drüber. Höher kam letztlich nur noch Roloff, die ihren Titel mit 4,35 Meter erfolgreich verteidigte.

Während die alte und neue Deutsche Meisterin ausgelassen über die Matte hüpfte, suchte Katharina Bauer erfolglos nach Gründen für ihr Scheitern. "Ich kann es nicht nachvollziehen", sagte sie, "ich weiß nur, dass ich alles gegeben habe, was drin war."

Doch nicht ganz frei von Druck

Ihr Trainer, dem nicht verborgen geblieben war, "dass Katha technisch nicht so stark gesprungen ist wie in den vergangenen Wochen", mochte fehlende mentale Stärke als Ursache nicht ausschließen. "Das war eigentlich das einzige, was Katha heute dazwischenkommen konnte", betonte Buschbaum. Und ganz frei von Druck konnte seine Athletin wohl doch nicht in den Wettkampf gehen: "Wenn du als Nummer eins, als Jahrebeste, gemeldet bist, dann willst du das bestätigen. Alles andere ist schon ,verloren'..."

Bauer selbst sagte hinterher aber auch: "Ich nehme so viele tolle Sachen aus der Saison mit, das kann mir ein schlechter Wettkampf nicht kaputtmachen."

Staffel hat keine Chance

Chancenlos war die StG USC Mainz/TSG Heidesheim über 4x100 Meter. In der Besetzung Bernhard Hahn / Jan Röder / Andreas Niedenbrück / Sven Blobner belegte die rheinhessische Staffel mit einer Zeit von 42,97 Sekunden den 17. Rang unter 19 Teams. "Wir haben etwas Zeit liegen lassen, weil wir beim zweiten Wechsel zu früh und beim dritten Wechsel zu spät dranwaren", sagte Trainer Jürgen Bernhart, dessen Quartett auf den verletzten Robert Kösch verzichten mussten. "Insgesamt war es aber ein ganz ordentliches Rennen."

Peter H. Eisenhuth