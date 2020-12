Die Wiederaufnahme des durchgehenden Zugverkehrs zwischen Niederlahnstein und Koblenz soll nach aktuellen Meldungen der DB AG voraussichtlich erst wieder ab dem Betriebsbeginn am Montag, 14. September möglich sein. Ob die derzeit in Bad Ems endenden Regionalbahnen der Lahnstrecke in den kommenden Tagen den Bahnhof Niederlahnstein anfahren können, ist noch offen. Der Zweckverband SPNV-Nord steht dazu mit DB Netz im Gespräch.