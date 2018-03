Ingrid Hübner gewinnt gleich zwei DM-Titel

Kein Teaser vorhanden

Auch im hohen Alter noch sportlich: Lokalmatadorin Ingrid Hübner vom HTC Bad Neuenahr hat bei den deutschen Seniorenmeisterschaften im Tennis zwei Goldmedaillen gewonnen – im Mixed der Altersklasse 75 mit Fritz-Jürgen Rüger und im Doppel mit Marlies Jennis.

Foto: Vollrath

"Wir sind froh, dass wir trotz der hochsommerlichen Temperaturen die Spiele bislang so gut und ohne Probleme über die Bühne gebracht haben", erklärte Turnierdirektorin Jutta Kurtenbach. Mehr als 300 Matches wurden bislang bei der DM gespielt, und die enorme Anzahl an Top-, Mit- und Geheimfavoriten pendelt sich in der Hitze im Lennépark auf 41 potenzielle Meister ein. Das Zwischenfazit des Turniers, das bisher mehr als 4000 Zuschauer besuchten und bislang drei neue Deutsche Meister erlebte, fällt positiv aus. "Die Qualität der Matches ist durchweg gut. Auch das Feedback, das wir durch die Spieler erhalten, ist sehr positiv", sagte Kurtenbach.

Insgesamt gesehen blieben die Überraschungen und Favoritenstürze bei den Tennismeisterschaften des HTC Bad Neuenahr aus. Für die Lokalmatadorin und Abonnement-Siegerin Ingrid Hübner (HTC Bad Neuenahr) reichte es erneut zu zwei Titelgewinnen. An der Seite ihrer Doppelpartnerin Marlies Jennis (TC RW Düsseldorf), die bereits zum 44. Mal bei den Meisterschaften in Bad Neuenahr spielte, wurde die HTC-Spielerin ihrer Favoritenrolle gerecht. Gezittert werden musste dennoch: Denn nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Jutta Apel (1. TC Magdeburg) und Hannelore Lutz (Isartal Baierbrunn) sicherte sich das eingespielte Duo Hübner/Jennis erst im Match gegen Christa Uhlmann (Hörder TC) und Helga Wilkens (TG Heimfeld) einen hauchdünnen Vorsprung. "Bei unserer Niederlage gegen Jutta Apel und Hannelore Lutz haben wir im ersten Satz einfach nur miserabel gespielt", steckte die 84-jährige Hübner die Niederlage gelassen weg. "Im Tiebreak waren wir dann einfach nicht gut genug. Mit deren Taktik sind wir auch nicht ganz klar gekommen", analysierte ihre 87-jährige Doppelpartnerin Marlis Jennis das verlorene Match. Abgerechnet wird aber zum Schluss, ließ Ingrid Hübner wissen. Nachdem das Duo Apel/Lutz im Duell gegen Uhlmann/Wilkens überraschend in zwei Sätzen (1:6, 4:6) passen musste, reichte es für die HTC-Spielerin und Marlis Jennis doch noch zur Meisterkrone. Alles eine Frage der Kondition, sagt Jennis, die den Grund für ihre Erfolge in ihrer Ausdauer begründet: "Die Pflege meines Mannes hält mich seit mehr als sechs Jahren sehr fit. Wenn wir beide gemeinsam mit seinem Rollator beim Spaziergang unterwegs sind, schult das auch meine Kondition. Da muss man dann auch keine anderen Übungen mehr zuschalten."

Gemeinsam mit ihrem Doppelpartner Fritz-Jürgen Rüger (MTV Vater Jahn Peine) setzte Ingrid Hübner ein weiteres Ausrufezeichen im Meisterfinale. Im Gemischen Doppel 75 fertigten die beiden ihre Titelkonkurrenten Anita Fischer (Schott Mainz) und Peter Schulze (TV Vienenburg) souverän in zwei Sätzen (6:4, 6:1) ab.

Noch ein weiteres heißes Eisen hat der Ausrichter HTC Bad Neuenahr zu diesem Zeitpunkt mit dem Wahl-Neuenahrer Klaus Haas (TC Karlsdorf) bei den Männern 70 im Feuer. Zunächst siegte er zum Auftakt gegen Heinz Pütz deutlich mit 6:1 und 6:1 und dominierte gegen Günther Debus (TC GW Am Kreuzberg). Schwerstarbeit stand Haas erst gegen Hermann Leue (6:1, 7:6) ins Haus. Im zweiten Satz musste der Vizeeuropameister Haas zwei Satzbälle abwehren. "Im zweiten Durchgang habe ich ein bisschen die Kontrolle verloren und zu viele Fehler gemacht. Mein Aufschlag kam nicht", befand Haas. Nicht nur Hübner, Haas und Co sind mit dem Turnierverlauf zufrieden. Auch Carsten Keller, Hockey-Olympiasieger von 1972, ist auf dem besten Weg, ins Titelrennen der Männer 70 einzugreifen. In der dritten Runde bezwang Keller bei hochsommerlichen Temperaturen seinen Konkurrenten Peter Brühl (TC BW Bad Ems) mit 6:4, 4:6 und 6:3. "Bei meinem ersten Matchball war ich nervös. Insgesamt ging meine Taktik aber auf. Mein Erfolg lief über seine Rückhand und über wohldosierte Stopps", erklärte Keller. Ins Endspiel marschierten derweil Elisabeth Bömmel und die Titelverteidigerin Brigitte Jung (beide Frauen 75) ein. Während die Deutsche Meisterin Jung gegen Marika Stock über drei Sätze (4:6, 7:5, 6:1) zu kämpfen hatte, schoss Bömmel ihre Gegnerin Ursula Blecking und im Eiltempo in nur 70 Minuten (6:0, 6:1) nach allen Regeln der Kunst ab.

Bei der "Senior Player’s Night" im Hotel Giffels Goldener Anker, wurden zahlreiche Spielerinnen und Spieler für ihre langjährige Treue zum Turnier ausgezeichnet. Besonders geehrt wurden für 25 Teilnahmen: Ellen Friedrichs, Heinz Kleinemas, Petra van de Loo, Folker Seemann; für 31 Teilnahmen: Karl-Ernst Klipper; für 32 Teilnahmen: Bärbel Allendorf, Thea Hauck, Hannelore Pagels; für 34 Teilnahmen: Joachim Jung, Marianne Linde; für 35 Teilnahmen: Hertha Schifferdecker; für 37 Teilnahmen: Ingrid Hübner, Ilse Michael; für 38 Teilnahmen: Christa Uhlmann; für 44 Teilnahmen: Marlies Jennis.

