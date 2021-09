Und sind sie auch noch so klein: In allen Gemeinden des Wahlkreises 201 Birkenfeld/Bad Kreuznach wird am Sonntag, 26. September, mindestens ein Wahllokal geöffnet sein, in dem die Bürger ihre beiden Kreuzchen bei der Bundestagswahl machen können. Das steht nun definitiv fest und bedeutet, dass ein kurzer, aber heftiger Proteststurm, der im Juni vor allem an der oberen Nahe ausgebrochen war, die erwünschte Wirkung hatte.