Im Training ist noch immer Zug drin

Artistische Höchstleistungen, wie sie Schiedsrichter Rouven Bösand im Spiel des SVW Mainz gegen den VfL Neustadt vorführte, verlangt von den Landesligaspielern aus Weisenau und Mombach niemand. Engagiertes und möglichst erfolgreiches Auftreten reicht schon.

Foto: Harry Braun

Nachdem der VfL Neustadt am Mittwoch sein Nachholspiel gegen den SV Gommersheim mit 3:1 (1:0) gewonnen hat, weiß nun auch Fortuna Mombach, was im Kampf um den zweiten Platz noch zu tun ist. Drei Punkte Rückstand auf die Neustädter und Phönix Schifferstadt – da ist vor der Heimpartie gegen Viktoria Herxheim am Sonntag (15 Uhr) noch alles drin für die Mombacher.

"Wir haben in Schifferstadt wieder einmal die Big Points verpasst, und für Platz zwei sieht es nicht gut aus. Aber dennoch ist noch Zug drin im Training – charakterlich ist diese Mannschaft voll in Ordnung", berichtet Fortuna-Trainer Thomas Eberhardt von ungetrübter Stimmung in den Übungseinheiten.

Viktoria mit starker Rückrunde

Dem Muster der bisherigen Saison nach sollten die Mombacher gewinnen, denn die Mittelfeldteams wurden bislang zur am ehesten zur Beute der Fortuna – die Patzer leistete Eberhardts Team sich gegen die Abstiegskandidaten und eben das Toptrio. Aber: Im Vorrundenspiel in Herxheim kamen die Mombacher nicht über ein 2:2 hinaus. Und die Viktoria spielt eine sehr starke zweite Halbserie; als Fünfter der Rückrundentabelle kommen die Pfälzer auf 17 Punkte, somit einen mehr als die Fortuna.

Deren Trainer wiederum verlangt keinen Super-Endspurt: "Wenn wir auf dem vierten Platz bleiben, wäre die Saison doch gut verlaufen", sagt Eberhardt, "aber natürlich wollen wir möglichst viele Punkte holen." Nils Scholtes, der bei Phönix Schifferstadt verletzt aus dem Spiel musste, ist seit Mittwoch wieder im Training kann am Sonntag vermutlich auflaufen.

Ernüchterung herrscht beim SVW Mainz nach der 0:2-Pleite bei Schlusslicht TSV Gau-Odernheim, dem Ende der ganz heimlichen Weisenauer Hoffnungen, auch noch einmal in den Kampf um den zweiten Platz einzugreifen. Am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellendritten Phönix Schifferstadt dürfen die SVW-Anhänger getrost davon ausgehen, wieder eine deutlich bessere und engagiertere eigene Elf zu sehen, denn gegen die besten Mannschaften spielen auch die Weisenauer immer am besten und – wie beim 3:2-Vorrundensieg in Schifferstadt – das sogar zumeist erfolgreich.

"Diesen Gegner werden wir mit Sicherheit nicht unterschätzen", verspricht Kotrainer Andreas Zeller. Und die durch kurzfristige Ausfälle unterbesetzte Bank, die zum Misserfolg in Gau-Odernheim beitrug, soll diesmal auch kein Thema sein. Zumindest sind Claudius Neuser, den voriges Wochenende die Rippe zwickte, und Ljubo Dragun, der es am Rücken hatte, wieder dabei. Patrick Martens dagegen plagt sich mit seinen Knöchel weiter herum – Einsatz ungewiss.

Guido Steinacker