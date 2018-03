Hundsangens Motor stottert noch

Kein Teaser vorhanden

Da staunten die Zuschauer nicht schlecht: Vernatius Emeka und die ersatzgeschwächten Bad Emser legten Janik Hannappel und Co. gekonnt an die Kette. Favorit Hundsangen kam über ein 1:1 nicht hinaus.

Foto: Andreas Hergenhahn

Dennoch diktierte die Heimelf von Trainer Ralf Hannappel im ersten Durchgang klar das Geschehen, versäumte es aber, aus einer Vielzahl an Torchancen Kapital zu schlagen. Die größten Möglichkeiten vergaben dabei Janik Hannappel (25.) und der Ex-Eisbachtaler Lyudmil Kirov (26.), die ihren Meister in VfL-Keeper Bastian Staudt fanden. Als dann aber Benjamin Lüpke in der 33. Minute frei vor Staudt auftauchte und vom Bad Emser Verteidiger Daniel Liefke nur per Foulspiel zu stoppen war, ließ sich Kirov die Chance nicht nehmen und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0. Kurz darauf bot sich den Gästen die Chance zum Ausgleich. Der von Nicholas Liefke freigespielte Micha Krohmann scheiterte jedoch an SG-Schlussmann Marvin Künzler (37.), sodass es zur Halbzeitpause beim 0:1 aus VfL-Sicht blieb.

Im zweiten Durchgang wurden die Gäste dann munterer und beschränkten sich nicht, wie überwiegend in Halbzeit eins, nur aufs Verteidigen. Zwar war keine der sich ergebenden Torchancen wirklich herausgespielt, doch der VfL nutzte Unsicherheiten im Hund-sangener Spiel aus und kam dadurch zu guten Gelegenheiten. Wie einfach das teilweise ging, zeigt die 54. Minute: Ein weiter Ball nach vorne, eine Kopfballstafette über drei Spieler – und der Ball landete plötzlich beim freistehenden Nicholas Liefke, dessen Abschluss aber zu überhastet war. Nachdem Hundsangens Kirov zwei Top-Chancen ungenutzt gelassen hatte (56., 61), klingelte es in der 63. Minute im SG-Kasten. Ein weiterer langer Schlag aus der Gästeabwehr heraus überwand die in dieser Situation völlig desorientierte Hintermannschaft der Hausherren und fand den Weg zu David Hübel, der technisch anspruchsvoll per Volley zum 1:1 ausglich.

Vom unerwarteten Ausgleich sichtlich mitgenommen, lief bei Hundsangen in der Folge kaum mehr etwas zusammen. Die Gäste witterten hingegen Morgenluft und hatten die Chance, einen Überraschungscoup zu landen. Doch Nicholas Liefkes Kopfball nach weitem Einwurf seines Bruders Daniel landete nur am Querbalken (70.), und ein scharf auf den langen Pfosten gezogener Freistoß von Etienne Kecskemeti verfehlte das Gehäuse nur um Haaresbreite (74.).

Mit dem Punkt zufrieden war VfL-Torwart Bastian Staudt, der den an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankten Frank Wendland als Trainer vertrat: "Wir haben hier mit dem letzten Aufgebot alles gegeben und sind dafür am Ende auch verdientermaßen belohnt worden." Weitaus weniger Zufriedenheit strahlte derweil SG-Trainer Ralf Hannappel aus: "Unerklärlicherweise hat uns total die Sicherheit gefehlt. Am Ende können wir uns mit dem einen Punkt sogar noch glücklich schätzen."

