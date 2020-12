Höhr-Grenzhausen

Der späte Ausgleich in der 84. Minute hatte den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen Hoffnung gemacht, im vierten Spiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte den ersten Punkt mitzunehmen. Doch durch einen späten Doppelschlag ging der Aufsteiger auch bei der SG Mörschbach leer aus und verlor 1:3. „Die Niederlage war nicht unverdient, aber dennoch unglücklich. Trotzdem kommen wir dem ersten Punktgewinn immer näher“, fasst Trainer Stephan Roll zusammen. Den nächsten Anlauf machen seine Sportfreunde schon am heutigen Freitag: Ab 20 Uhr wird gegen den ebenfalls gerade erst aufgestiegenen SV Oberzissen auf dem Rasenplatz am Flürchen angepfiffen.