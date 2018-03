Hildmann verspricht Leidenschaft und taktische Finesse

Kein Teaser vorhanden

Foto: Joachim Hähn

"Die Vorfreude ist groß", sagt Hildmann und spricht im Namen seines gesamten Teams. Die Anspannung unterscheidet sich kaum von der in der Premieren-Saison des SC. "Für mich ist da kein Unterschied zu erkennen", erläutert der Coach. Dabei haben sich die Voraussetzungen deutlich verändert: In der ersten Regionalliga-Saison stand frühzeitig fest, dass kein Verein die Klasse verlassen muss. Frei vom Abstiegsdruck ließ es sich unbeschwert arbeiten. In dieser Saison wird es definitiv Absteiger geben, mindestens zwei. Die Anzahl kann sich auf bis zu sechs erhöhen. Erst der siebtletzte Platz ist also sicher – eine Herkulesaufgabe für die Idarer, die sich den Klassenverbleib zum Ziel gesetzt haben. "Ich finde es unglücklich, nicht genau zu wissen, wie viele Mannschaften absteigen. Das könnte ein Zitterspiel nach Saisonende geben. Mir wäre es lieber gewesen, wenn man sich auf drei feste Absteiger geeinigt hätte und die Klasse dann in der nächsten Saison angepasst worden wäre", erläutert Hildmann.

Das ist erst einmal Zukunftsmusik, wenngleich der Coach die ganze Spielzeit im Blick haben muss. Deshalb sagt er auch über das Auftaktspiel: "Natürlich ist das eine wichtige Partie, aber es ist nur eine von 36 Saison-Begegnungen." Wie wichtig der Rundeneinstieg sein kann, haben Hildmann und sein Team am eigenen Leib gespürt. Nach dem sensationellen 0:0 beim Top-Favoriten und späteren Vize-Meister SF Lotte am ersten Spieltag der Vorsaison wusste der SC sofort, dass er konkurrenzfähig ist.

Die Lotter gehören nicht mehr zur Idarer Konkurrenz. Bekanntlich sind die Regionalligen neu eingeteilt worden. Der SC Idar muss seinen Blick nicht mehr gen Norden, sondern verstärkt in Richtung Osten und Süden richten. Die Elversberger sind mitgewandert. In der Vorsaison holte der SC vier Punkte, gewann zu Hause und remisierte im Saarland. Ein gutes Omen? Und deshalb ein guter Auftaktgegner? "Gibt es den?", kontert Hildmann mit einer Gegenfrage.

Sein Team wird die Antwort am Samstag geben. Wie die Mannschaft aussehen wird, will Hildmann nicht verraten: "Erstens bin ich mir auf einigen Positionen noch nicht sicher, zweitens müssen wir den Elversbergern ja nicht alle Karten offenlegen." Festgelegt hat er sich allerdings auf einer Position: Nico Adami wird den Kasten hüten. Davor deutet vieles auf die eingespielte, fast schon routinierte Viererkette mit Simon Maurer, Christoph Schunck, Paul Garlinski und Eugen Vetter sowie den Sechsern Christoph Schmell und Michael Lehmann hin. In der Offensive sind die Idarer schwerer auszurechnen. Patrick Stumpf als Stoßspitze und Eric Wischang auf der linken Seite gelten als gesetzt, die beiden anderen Positionen im Nationalmannschaftssystem 4-2-3-1 sind noch offen. "Wir haben mehr Breite im Kader und können besser auf den Gegner reagieren. Es kann also durchaus sein, dass nicht die elf Besten spielen, sondern die elf Spieler, die am besten zum Gegner passen", erläutert Hildmann.

Unverändert lässt der Coach die Führungshierarchie. Lehmann ist auch in der neuen Runde Kapitän. Den Mannschaftsrat komplettieren Schmell und Garlinski. "Das hat sehr gut geklappt. Es gab keinerlei Grund, etwas zu ändern", sagt Hildmann. Mit der Vorbereitung zeigt er sich sehr zufrieden. "Sie ist genau so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben." Bis auf Dennis Schröder, der aufgrund eines gebrochenen Fingers eine Gipsmanschette trägt, mit der er nicht auflaufen darf, sind alle Akteure verletzungsfrei. "Die Jungs haben mit einer super Einstellung gearbeitet", lobt Hildmann zudem. Deshalb gibt es derzeit auch für ihn keinen Anlass, den Kader noch zu verändern. "Natürlich halten wir die Augen auf, dazu sind wir verpflichtet. Aber wir sind nicht aktiv auf der Suche. Der Kader steht, sofern nichts Gravierendes passiert."

Das alles klingt vielversprechend. Höchste Eisenbahn also, dass es losgeht. Und was kann der Coach den Besuchern am Samstag ab 14 Uhr versprechen? Hildmann: "Dass sie eine top-motivierte Mannschaft sehen werden, die mit großer Leidenschaft und taktischer Finesse alles dafür tun wird, die SV Elversberg zu besiegen."

Y Die Nahe-Zeitung bietet zum Regionalliga-Auftakt im Internet einen Live-Ticker an. Das Spiel kann hier verfolgt werden: http://ku-rz.de/scioticker

Von unserem Redakteur Olaf Paare