Heimische Reiter halten beim Turnier in Nastätten gut mit

Rasanter Reitsport an der Lauterter Straße: Beim Turnier in Nastätten wussten insbesondere die Reiter aus der Region zu überzeugen und erkämpften vordere Platzierungen.

Foto: Thorsten Stötzer

Der 16-jährigen Stephanie Hölz gelingt gleich am Anfang der Sieg bei einem E-Springen mit Stechen auf ihrem Pferd "Lara Croft". "Wir haben ein paar recht gute Reiter am Start", freut sich Tanja Marner, die Schriftführerin des Vereins. In dieser Saison hat bisher vor allem Theresa Marner überzeugt, die Dritte bei den Verbandsmeisterschaften wurde und sich mehr als 40 Platzierungen in Wettbewerben der Klassen A und L sicherte.

Zudem gewann Adriane Itzel ein A-Springen in Höhr-Grenzhausen. Nach einer Pause widmet sich Lars Marner wieder dem Springsport. Weiterhin hat sich auf organisatorischer Ebene einiges beim Reit- und Fahrverein Nastätten getan, denn Mario Marner hat Ulrich Sprenger als Vorsitzender abgelöst, Udo Wollschläger ist Daniel Hebben als dessen Stellvertreter nachgefolgt.

Beim traditionellen Turnier treffen die auswärtigen Teilnehmer hingegen auf bekannte Strukturen. An der Ausschreibung habe sich nicht viel geändert, berichtet Tanja Marner. Neu dabei ist ein Dressur-Wettbewerb in der L-Kategorie, für den gleich 25 Reiter gemeldet haben. Die Dressur wird in Nastätten in der Halle ausgetragen und zwar nach wie vor als kompakter Block am Sonntag.

Bei der allgemeinen Resonanz fürchteten die Nastättener zunächst einen deutlichen Rückgang der Aktivenzahlen, denn anders als gewohnt ergab sich eine Überschneidung mit dem Turnier in Bannberscheid im Westerwald. 50 Nachmeldungen führten dann doch zu rund 450 Starts von 270 Pferden, fasst Tanja Marner zusammen. Sogar ein Rostocker Verein taucht in den Listen auf, bedingt durch eine Reiterin, die ein Praktikum in die Gegend geführt hat.

Alle finden gute Bedingungen in Nastätten vor. Das Wetter spielt mit, was wichtig ist für ein Turnier, das vorrangig den Nachwuchs anlockt. "Die Platzverhältnisse sind top", versichert Tanja Marner, gelegentlich wird der Untergrund gewässert, damit er griffig bleibt und es nicht zu sehr staubt in der August-Sonne.

Wenn die Musik zu den Siegerehrungen aufspielt, haben die Helfer aus dem Nastättener Verein im Parcours buchstäblich alle Hände voll zu tun. Stangen und Planken werden von einem bunten Arsenal am Waldrand auf die Bahn getragen, Töpfe mit Koniferen verschoben und Lichtschranken aufgebaut. Blaue Matten dienen als Wassergraben-Attrappen unter den Hindernissen. Reitern und Pferden fehlt es nicht an Herausforderungen.

