Fußball-Bezirksligst SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach musste in seinem ersten Pflichtspiel 2022 beim 2:2 (1:1) eine Punkteteilung im Kellerduell gegen den SV Masburg akzeptieren. Auf dem Ausweichplatz in Karbach drehten die Hunsrücker gegen den Tabellenvorletzten zwar zunächst einen Rückstand in eine Führung, kassierten dann in einer Druckphase der Gäste noch das 2:2.