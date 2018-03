Harter emotionaler Aufprall nach letztem Ballwechsel

Dieser Traum ist geplatzt: Ein Matchtiebreak entscheidet im dritten Doppel das Aufstiegsspiel der TSC-Frauen zugunsten des TC Wolfsberg Pforzheim.

Mainz – Am Samstag um 16.56 Uhr ist ein Traum geplatzt: Wie erstarrt stehen die Tennisspielerinnen des TSC Mainz auf der Wiese und können nicht fassen, was soeben passiert ist.

Sarah und Livia Kraus, Nicole Clerico, Dalia Zafirova und Ira Schmid beobachten mit versteinerten Mienen die Jubelszenen auf dem Platz. Ihre Teamkolleginnen Nadine Hassinger und Kristyna Horakova müssen sich im entscheidenden dritten Doppel um den Aufstieg in die Regionalliga Süd-West Hanna Kantenwein und Tanja Coblenzer vom TC Wolfsberg Pforzheim nach zähem Ringen 8:10 im Matchtiebreak geschlagen geben. Mit 4:5 scheitert Oberligameister TSC Mainz gegen den Vize aus Baden am Sprung in die dritthöchste deutsche Spielklasse.

Während die Gäste von ihrem Triumphtag fröhliche La-Ola-Fotos knipsen lassen, lehnt Hannah Müller minutenlang völlig versunken kopfüber am Zaun, ihr Gesicht in den verschränkten Armen versteckt. Ein Bild tiefer Enttäuschung.

Die TSC-Damen kennen sich aus mit Relegationen. Schon zum vierten Mal kämpfte die Mannschaft von Trainer Babak Momeni am Samstag um den Aufstieg. Auch Enttäuschungen beim Kampf um den Sprung nach oben sind dem seit 2001 sechsmaligen Oberligameister nicht neu. Trotzdem hatte die knappe Niederlage gegen TC Wolfsberg Pforzheim eine andere Qualität. "Das ist ein echter Tiefschlag. Heute tut es richtig weh", gestand Momeni, nachdem er den ersten Schock über die verpasste Regionalligachance verdaut hatte. "Es sollte nicht funktionieren. Wir haben den Aufstieg verspielt."

Alles für einen Erfolg getan

Spielerinnen und Trainer hatten vorab das Gefühl entwickelt, in diesem Jahr alles für den angestrebten Erfolg getan zu haben. Die Besetzung passte (abzüglich des kurzfristigen Verletzungsausfalls von Sarah Kraus), der Gegner war auf Augenhöhe, auch die Doppeltaktik ging (auf dem Papier) auf. Umso härter war der emotionale Aufprall nach dem letzten Matchball des Tages.

Lange hatte es an diesem sonnigen Tennistag nach einem Mainzer Erfolg ausgesehen. Eine bestens aufgelegte Dalia Zafirova aus Bulgarien ließ ihrer Gegnerin im zweiten Einzel nicht den Hauch einer Chance. 6:0, 6:0. Mit einem ähnlich hohen Ergebnis, aber bei deutlich mehr Gegenwehr musste sich TSC-Youngster Livia Kraus (Jahrgang 1998) an Position sechs der routinierten Ungarin Boglarka Berecz-Szatmari geschlagen geben. Die zierliche Nachwuchsspielerin wehrte sich nach Kräften. "Aber ihre Gegnerin war körperlich stärker und hat besser gespielt, wenn es darauf ankam", sagte Momeni. Eine einkalkulierte Niederlage. Und da Nadine Hassinger an Nummer vier dafür sorgte, dass der TSC mit einer 2:1-Führung aus der ersten Einzelrunde ging, blieben die Gastgeberinnen zuversichtlich.

Dieser Punkt war allerdings hart erkämpft. Nach einem souveränen ersten Satz (6:0) häuften sich bei Hassinger die Fehler. Die TSC-Spielerin wollte immer wieder mit Risiko ihre starke Vorhand einsetzen, doch die Sicherheit fehlte. So machte sie ihrer Gegnerin Julia Materi das Punkten teilweise zu leicht. Aber Hassinger fehlt, beruflich bedingt, Matchpraxis. Improvisieren war also angesagt. "Im ersten Satz war ich hoch konzentriert und auf jeden Ball fokussiert", sagte die 28-Jährige. "Aber ich kann das Niveau in dieser Saison nur schwer über zwei Sätze spielen, und sobald ich wackele, wird es eng." Und wie. Aber Hassinger biss sich mit 10:7 im Matchtiebreak durch.

Einen ganz starken Auftritt hatte Hannah Müller. Die 19-Jährige zeigte an Position drei beim 6:0, 6:1 über Annina Brendel eine tadellose Leistung. Mit viel Power, Übersicht und Variabilität. Der passende Schlag im richtigen Moment. Müller unterstrich eindrucksvoll, dass sie in die Regionalliga wollte.

Im Spitzeneinzel musste Nicole Clerico eine bittere Niederlage einstecken. In einem ausgeglichenen Match zog die Italienerin gegen die Tschechin Lucie Kriegsmannova zweimal im Tiebreak den Kürzeren. Knapp ging es auch bei Kristyna Horakova zu. Nach gewonnenem ersten Satz wurde ihre Gegnerin Tanja Coblenzer immer stärker; die quirlige Kämpferin bekam fast jeden Ball und brachte ihn nicht selten auch noch spektakulär zurück. Inklusive Überraschungsmomenten. 8:10 ging der Satz an die Pforzheimerin. "Das war der erste Rückschlag an diesem Tag", sagte Momeni. "Kristyna hat gekämpft und alles gegeben. Aber an Fünf ist es ihre Aufgabe, einen Punkt zu holen."

Und es kam noch schlimmer: in besagtem dritten Doppel. Vorne waren Clerico/Zafirova zu stark, das zweite Doppel ging wie erwartet klar an die Gäste. Also sollten Hassinger/Horakova für den größten Erfolg einer Damenmannschaft des TSC Mainz sorgen. Das Duo griff nach der Chance, aber es packte nicht zu. Bestes Beispiel im Matchtiebreak: Die Mainzerinnenlagen durchweg knapp vorne – bis zum 8:8. Bis zu den letzten zwei leichten Fehlern dieser Partie. "Es war so eng, aber wir haben es nicht geschafft", meinte Babak Momeni und schien selbst nicht glauben zu können, was er gerade sagte. Ein Traum war geplatzt. Katja Puscher