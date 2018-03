Hand am Ball: Unglückliche Auftaktpleite für die Spvgg EGC Wirges

Kein Teaser vorhanden

In dieser Szene trifft Ludwigshafens Kai Müller per Kopf zum 0:1. Der Wirgeser Außenverteidiger Manfred Hannappel (rechts) kommt mit seinem Abwehrversuch zu spät. Foto: Jürgen Vohl

Dennoch haftet an dem Erfolg der Pfälzer irgendwie ein fader Beigeschmack, denn beim Siegtreffer durch Kai Müller hatten wohl alle im Wirgeser Stadion die berühmte "Hand Gottes" gesehen, nur Schiedsrichter Manuel Reichardt aus Bexbach und sein Assistent nicht. Und nicht nur wegen dieser Aktion brauchte der auf den EGC-Trainerstuhl zurückgekehrte Pörtner nach der Partie Zeit, um kräftig durchzuatmen.

Zwei weitere Szenen hatten – eine auf jeden Fall zu Recht – seinen Gemütszustand Richtung Siedepunkt gebracht: "Der Schiedsrichter hat uns zwei klare Elfmeter verweigert, dazu das Handspiel beim Ausgleich. Das stimmt doch bedenklich und hat uns um den Lohn unserer Bemühungen gebracht."

Bemühungen, da will Pörtner auch gar nichts beschönigen, die erst nach der Pause erkennbar wurden und auch griffen. Spätestens ab der 57. Minute, als ein Freistoß des besten Spielers auf dem Platz, Christian Meinert, von der Latte des Gästetores ins Feld zurücksprang wie eine Initialzündung wirkte. Da jedoch lagen die Westerwälder nach einem Treffer von FC-Angreifer Kai Müller – mit dem Fuß erzielt – mit 0:1 im Hintertreffen. Verdientermaßen, wie auch Gästetrainer Thomas Fichtner festhielt, der bis zum Seitenwechsel nur bemängelte, dass seine Mannschaft nicht vorzeitig für die Entscheidung gesorgt hatte.

"Vor der Pause lief bei uns rein gar nichts zusammen", wollte sich auch Pörtner mit dem bis dahin Gebotenen gar nicht lange aufhalten. "Umso toller ist die Steigerung in der zweiten Halbzeit. Da hat sich meine Mannschaft aus eigener Kraft nicht nur an den Favoriten herangekämpft, sondern die Gäste ganz gehörig unter Druck gesetzt." Lohn dieses Drucks war dann in der 78. Minute der verdiente Ausgleich. Ausgehend von Lars Bohm, landete der Ball irgendwie bei Christopher Freisberg, der ihm den letzten Kick Richtung Arminen-Tor versetzte.

Der Wirgeser Jubel erhielt dann jedoch im direkten Gegenstoß einen Dämpfer, als Müller in schlechtester Maradona-Manier für den Gästeerfolg sorgte. Einen "doch etwas glücklichen Erfolg", wie Trainer Fichtner gut gelaunt befinden konnte, der sich jedoch mit dem, was seiner Mannschaft nach der Pause an Schmalkost geboten hatte, gar nicht anfreunden wollte. Dennoch: "Wir haben gewonnen und sind mit einem Auswärtssieg in die Saison gestartet. Das ist gut, aber uns bleibt noch viel Arbeit."

Letzteres gilt natürlich auch für die Westerwälder. Pörtner: "Was die Mannschaft nach grottenschlechter erster Halbzeit geboten hat, das macht Hoffnung und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber wir dürfen uns von starken 35 Minuten nicht blenden lassen. Harte Arbeit wartet auf uns, die Laufwege müssen weiter abgestimmt werden und die Automatismen über 90 Minuten greifen. Gelingt das, dann dürfen wir zuversichtlich in die Zukunft schauen." har