Hammer-Abschluss bei Segelkunstflug-DM: Bastian Pause beherrscht die Konkurrenz

Der Deutsche Meister im Segelkunstflug der Advanced-Klasse: Lokalmatador Bastian Pause vom Aero-Club Koblenz.

Foto: Thomas Frey – Frey-Pressebild

"Bei solchen Ergebnissen schaut man gern auf die Wertung", sagte der Koblenzer Lehramts-Student nicht ohne Stolz. "Er hat die Konkurrenz ziemlich deutlich beherrscht", stellte Trainer Stefan Hau, gleichzeitig Wettbewerbsleiter in Winningen, angesichts der fast 200 Punkte Vorsprung fest und kündigte an: "Bastian wird jetzt von der Formel 3 in die Formel 1 umsteigen." Was ohnehin das Ziel von Pilot und Coach war, ist kraft Reglement für Pause Vorschrift: Ein deutscher Advanced-Champion muss bei den kommenden nationalen Titelkämpfen in der Klasse Unlimited starten, also in der Meisterklasse, die auf dem Verkehrslandeplatz Koblenz-Winningen diesmal von Markus Feyerabend gewonnen wurde.

Ob die Segelkunstflieger diesen Wahnsinnsblick bei ihren Drehungen genießen können? Zum Abschluss der deutschen Meisterschaften gab's in Winningen gab es auf jeden Fall noch einen echten Genuss für den ausrichtenden Aero-Club Koblenz: Lokalmatador Bastian Pause wurde Deutscher Meister in der Advanced-Klasse.

Foto: Thomas Frey – Frey-Pressebild

Der vierfache Meister vom LSV Weilheim-Heißenberg rettete seine 45 Punkte Vorsprung aus dem ersten Durchgang in einem spannenden Zweikampf mit dem dreimaligen Tagessieger Eugen Schaal aus Paderborn, der in der Abschlusswertung nur um 6,5 Zähler zurücklag. "Wir sind ein Quartett auf gleich hohem Niveau", urteilte Feyerabend und bezog dabei den drittplatzierten Olaf Schmidt und Titelverteidiger Hans-Georg Resch, diesmal nicht am Start, mit ein.

Seit 2003 startet Routinier Feyerabend (25-jähriges Jubiläum im September) in der Klasse, die für Bastian Pause zur neuen Herausforderung wird. "Es werden komplexere und kompliziertere Figuren mit höherer Beschleunigung geflogen", beschreibt der Unlimited-Meister den Unterschied.

Viele dieser anspruchsvollen Übungen, die zu einer "negativen Belastung" des Körpers führen und das Blut in den Kopf jagen, waren gleich in den ersten DM-Flug gepackt worden. "Alle Schwierigkeiten in einem Programm, das ist ungewöhnlich", sagte Feyerabend, der aber betonte: "Es gab zu keinem Zeitpunkt eine kritische Situation." Jeder Pilot kenne seine Grenzen und die seines Flugzeuges. Die muss Bastian Pause in der neuen Klasse "in zwanzig, dreißig Trainingsflügen" zusammen mit seinem Trainer ausloten: "So etwas wie den Rollenkreisel bin ich unter Wettbewerbsbedingungen noch nicht geflogen." Stefan Hau weiß, worauf es ankommt. "Figuren trainieren und ein harmonisches Programm zusammenstellen, das in die Box passt", also in den einen Kubikkilometer großen Luftraum, der zur Verfügung steht.

Obwohl die Wochen, die hinter Meister Pause liegen, recht stressig waren ("In die Zeit fielen auch noch Klausuren an der Uni"), blieb der Aeronaut bis zum letzten Flug konzentriert. "Keine Null, alles klappte von Anfang an", schwärmte er. Mit leichtem Magengrummeln und einem Gefühl der Unsicherheit ging es in den abschließenden fünften Wettflug, "aber nach der ersten gelungenen Figur spult man das Programm ab, ohne groß darüber nachzudenken".

Das Programm der nächsten Wochen kann er sich selbst zusammenstellen, Urlaub ("Wahrscheinlich Balkonien"), mal ein Trip im Motorflieger – "Morgens in die Maschine, zwei Stunden bis zur Nordseeküste fliegen, abends wieder zurück, und alles ohne Stau", das sind die angenehmen Seiten des Flugsports. Staufrei unterwegs, davon wird Markus Feyerabend nur träumen dürfen: Vor ihm liegen 1300 Kilometer in die Slowakei zur WM, im Campingbus, hintendran der lange Anhänger mit dem Segelflugzeug.

