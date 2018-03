Grüne bekräftigten Kritik am Nürburgring – Beck hält an Wette fest

Der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler hat die jahrelange Kritik seiner Partei an den Millioneninvestitionen für den Nürburgring bekräftigt. "Die eigentliche Kritik am Nürburgring ist ungebrochen, auch bei den Grünen. Das ist für uns eine bittere Bestätigung", sagte Köbler in Mainz.

Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler sieht nach der Insolvenz der nahezu landeseigenen Nürburgring GmbH große finanzielle Risiken für die rheinland-pfälzischen Steuerzahler. Er plädiert dafür, „die politische Verantwortung jetzt nicht einfach nach Brüssel zu schieben“. Foto: dpa

Der Grünen-Politiker versicherte Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) aber zugleich die Solidarität des Koalitionspartners: "Kurt Beck hat sich im Landtag für begangene Fehler entschuldigt. Das Vertrauen ist dadurch eher gewachsen. Köbler rechnet deshalb mit Geschlossenheit in den eigenen Reihen bei dem erwarteten Misstrauensantrag der CDU-Opposition im Landtag gegen Beck nach der Nürburgring-Pleite.

"Ich gehe davon aus, dass die Fraktion geschlossen zur Koalition steht", betonte Köbler. "Es gibt in der Fraktion niemanden, der das in Zweifel zieht." Die 2011 aus dem Landtag geflogene FDP monierte dagegen, die mitregierenden Grünen nickten beim Nürburgring "treubrav" alles ab. Faktisch werde die frühere SPD-Alleinregierung fortgesetzt.

Diese hatte 330 Millionen Euro in einen Freizeitpark am Nürburgring investiert. Die staatliche Besitzfirma ist nun pleite. Beck hatte Fehler zugegeben, aber einen Rücktritt abgelehnt. Die CDU erwägt einen Misstrauensantrag in der nächsten Landtagssitzung Ende August.

Die Oppositionsfraktion kündigte eine Anfrage an die Landesregierung an. Sie solle klären, wie weit die Prüfung eines möglichen Anspruchs auf Schadenersatz beim früheren Aufsichtsrat der Nürburgring GmbH gediehen sei. Dabei geht es um die 2009 spektakulär gescheiterte Privatfinanzierung. Dem damaligen Aufsichtsrat gehörte auch der heutige Finanzminister Carsten Kühl (SPD) an.

Das Landgericht Mainz setzte derweil im Streit um die Vergabe des Ringbetriebs zwischen der Dorint-Hotelkette und dem Land für den 5. September einen Verkündungstermin an. Ob dann eine Entscheidung in dem bereits seit langem schwelenden Verfahren bekanntgegeben werde, sei aber noch offen, sagte ein Gerichtssprecher der dpa. Dorint wirft der Nürburgring GmbH und dem Land vor, sie hätten die privaten Betreiber mitsamt der konkurrierenden Hotelkette Lindner ohne Wettbewerb ausgewählt. Land und Pächter weisen dies zurück.

Regierungschef Beck hält unterdessen an einer Wette über die Zukunft des Rings mit Krimiautor Jacques Berndorf fest. Auf die Frage, ob Beck sie schon verloren gebe, hieß es in der Staatskanzlei lapidar: "In drei Jahren ziehen wir einen Strich unter die Wette." Beck hatte vor zwei Jahren gesagt, falls der umstrittene Ausbau des Nürburgrings auch 2015 noch ein schwieriges Szenario sei, bekomme der Eifelkrimi-Erfinder 60 Flaschen Ahr-Rotwein. Werde der Freizeitpark hingegen ein Erfolg, dann schreibe Berndorf einen weiteren Roman rund um die Rennstrecke.